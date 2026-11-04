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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios de hoy, 4 de noviembre

Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios de hoy, 4 de noviembre

Consulte los números ganadores, las series y las cifras de cada juego una vez se publiquen los resultados oficiales.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto 27 de mayo 2026: números ganadores
Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto 27 de mayo 2026: números ganadores -
Canva - Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto

Este miércoles 4 de noviembre se realizan nuevos sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, además de una edición de Baloto. Consulte los números ganadores, las series y las cifras de cada juego una vez se publiquen los resultados oficiales.

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Resultados de las loterías de hoy, 4 de noviembre

Los sorteos de este miércoles corresponden a cuatro juegos que entregan premios mayores y diferentes categorías de premios. Estos son los datos que debe consultar:

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Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4980.
  • Número ganador: pendiente de publicación.
  • Serie: pendiente de publicación.
  • Premio mayor: $3.000 millones.

Lotería del Valle

  • Sorteo: 4873.
  • Número ganador: pendiente de publicación.
  • Serie: pendiente de publicación.

Lotería del Meta

  • Sorteo: 3323.
  • Número ganador: pendiente de publicación.
  • Serie: pendiente de publicación.

Baloto

  • Números ganadores: pendientes de publicación.
  • Superbalota: pendiente de publicación.

Revancha

  • Números ganadores: pendientes de publicación.
  • Superbalota: pendiente de publicación.

¿Dónde consultar los resultados?

Los resultados de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle y la Lotería del Meta pueden verificarse en los canales oficiales de cada entidad. Para Baloto, se recomienda consultar la página oficial del juego y revisar tanto los cinco números como la Superbalota.

Los resultados de esta jornada deben actualizarse una vez finalicen los sorteos y se publiquen las cifras definitivas. Antes de reclamar un premio, compruebe que el número, la serie y los demás datos coincidan con su billete o tiquete.

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