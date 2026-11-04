Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios de hoy, 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre se realizan nuevos sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, además de una edición de Baloto. Consulte los números ganadores, las series y las cifras de cada juego una vez se publiquen los resultados oficiales.

Resultados de las loterías de hoy, 4 de noviembre

Los sorteos de este miércoles corresponden a cuatro juegos que entregan premios mayores y diferentes categorías de premios. Estos son los datos que debe consultar:

Publicidad

Lotería de Manizales

Sorteo: 4980.

Número ganador: pendiente de publicación.

Serie: pendiente de publicación.

Premio mayor: $3.000 millones.

Lotería del Valle

Sorteo: 4873.

Número ganador: pendiente de publicación.

Serie: pendiente de publicación.

Lotería del Meta

Sorteo: 3323.

Número ganador: pendiente de publicación.

Serie: pendiente de publicación.

Baloto

Números ganadores: pendientes de publicación.

Superbalota: pendiente de publicación.

Revancha

Números ganadores: pendientes de publicación.

Superbalota: pendiente de publicación.

¿Dónde consultar los resultados?

Los resultados de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle y la Lotería del Meta pueden verificarse en los canales oficiales de cada entidad. Para Baloto, se recomienda consultar la página oficial del juego y revisar tanto los cinco números como la Superbalota.



Los resultados de esta jornada deben actualizarse una vez finalicen los sorteos y se publiquen las cifras definitivas. Antes de reclamar un premio, compruebe que el número, la serie y los demás datos coincidan con su billete o tiquete.

