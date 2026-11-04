Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios de hoy, 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre se realizan nuevos sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, además de una edición de Baloto. Consulte los números ganadores, las series y las cifras de cada juego una vez se publiquen los resultados oficiales.
Resultados de las loterías de hoy, 4 de noviembre
Los sorteos de este miércoles corresponden a cuatro juegos que entregan premios mayores y diferentes categorías de premios. Estos son los datos que debe consultar:
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Lotería de Manizales
- Sorteo: 4980.
- Número ganador: pendiente de publicación.
- Serie: pendiente de publicación.
- Premio mayor: $3.000 millones.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4873.
- Número ganador: pendiente de publicación.
- Serie: pendiente de publicación.
Lotería del Meta
- Sorteo: 3323.
- Número ganador: pendiente de publicación.
- Serie: pendiente de publicación.
Baloto
- Números ganadores: pendientes de publicación.
- Superbalota: pendiente de publicación.
Revancha
- Números ganadores: pendientes de publicación.
- Superbalota: pendiente de publicación.
¿Dónde consultar los resultados?
Los resultados de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle y la Lotería del Meta pueden verificarse en los canales oficiales de cada entidad. Para Baloto, se recomienda consultar la página oficial del juego y revisar tanto los cinco números como la Superbalota.
Los resultados de esta jornada deben actualizarse una vez finalicen los sorteos y se publiquen las cifras definitivas. Antes de reclamar un premio, compruebe que el número, la serie y los demás datos coincidan con su billete o tiquete.