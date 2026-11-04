Lotería de Manizales de hoy, miércoles 4 de noviembre: consulte el resultado del sorteo

Este miércoles 4 de noviembre se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Manizales, que entrega un premio mayor de varios miles de millones de pesos. Consulte el número ganador, la serie y los demás resultados de la jornada para comprobar si su billete fue premiado. La Lotería de Manizales tiene programado el sorteo número 4980 para este miércoles 4 de noviembre, a las 10:30 p. m. El premio mayor anunciado en su página oficial es de $3.000 millones.



Resultado de la Lotería de Manizales hoy, 4 de noviembre

El sorteo 4980 de la Lotería de Manizales se realiza este miércoles en horas de la noche. Una vez finalice la transmisión y se conozca el acta oficial, estos serán los datos para consultar:

Número ganador: [pendiente de resultado].

Serie: [pendiente de resultado].

Sorteo: 4980.

Premio mayor: $3.000 millones.

La información debe actualizarse con el resultado oficial. La entidad advierte que, ante cualquier inconsistencia en los medios electrónicos, prevalece el resultado registrado en el acta oficial del sorteo.

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¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos los miércoles. Para esta edición, la programación oficial indica que el sorteo comenzará a las 10:30 p. m. y podrá seguirse a través de la transmisión anunciada por la entidad.



¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Manizales?

Los jugadores pueden revisar el número ganador y la serie en la página oficial de la Lotería de Manizales. También deben consultar el listado de premios secos y las aproximaciones para comprobar si su billete o fracción obtuvo alguno de los premios.



Para reclamar un premio, es importante conservar el billete y verificar las condiciones establecidas por la entidad.

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Los resultados definitivos de este miércoles 4 de noviembre deben contrastarse con el acta oficial del sorteo.

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