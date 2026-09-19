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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Mire aquí los resultados Lotería de Boyacá, último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

Mire aquí los resultados Lotería de Boyacá, último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

Actualmente, la Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de 15.000 millones de pesos, el cual se sortea cada sábado después de las 10:30 de la noche.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2026
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Resultados Lotería de Boyacá último sorteo hoy, sábado 6 de junio de 2026: números ganadores
Fotomontaje

La Lotería de Boyacá celebra este sábado 19 de septiembre de 2026 una nueva edición de sus tradicionales sorteos en Colombia. Miles de jugadores siguen el desarrollo de esta jornada con la expectativa de conocer el número ganador del premio mayor de 15.000 millones de pesos, además de los resultados de las demás categorías.
La jornada genera interés entre quienes adquirieron un billete completo o una fracción autorizada para este sorteo. La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos cada sábado en horas de la noche y los participantes deben estar atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar sus billetes.

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Resultados Lotería de Boyacá 19 de septiembre

Al momento de la publicación de esta nota, los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del sábado 19 de septiembre de 2026 todavía no han sido publicados.
Por esta razón, el número ganador y la serie del premio mayor permanecen pendientes de confirmación:

  • Premio Mayor: pendiente
  • Serie: pendiente

Una vez sean publicados los resultados oficiales, esta información será actualizada para que los jugadores puedan consultar el número ganador, la serie y las demás categorías premiadas.
Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá cuenta con diferentes premios secos y aproximaciones. Por ello, se recomienda consultar el listado completo de resultados y verificar cuidadosamente los datos del billete.

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¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega mediante la compra de un billete o una fracción autorizada. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie determinada.
Los participantes deben revisar tanto el número como la serie de sus billetes, ya que algunas categorías de premios requieren la coincidencia de estos datos. Para confirmar si un billete fue favorecido, es recomendable consultar los resultados difundidos por los canales oficiales de la entidad y conservar el billete en buen estado.

¿Cuánto cuesta la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá comercializa billetes completos y fracciones a través de distribuidores autorizados. El valor corresponde a la modalidad de compra y a las condiciones establecidas para cada sorteo.
Los jugadores pueden adquirir sus billetes o fracciones en los puntos habilitados para la venta de la lotería.

¿Qué días juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos todos los sábados en horario nocturno, generalmente después de las 10:30 p. m.
Por esta razón, los jugadores deben estar atentos a la publicación de los resultados correspondientes a cada jornada para verificar sus números y series.

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¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

Actualmente, la Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de 15.000 millones de pesos.
Además del premio principal, el plan de premios contempla otras categorías, entre ellas premios secos como Fortuna, Alegría, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada sorteo.

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¿Qué hacer si se gana la Lotería de Boyacá?

Si una persona gana la Lotería de Boyacá, debe conservar el billete original en perfecto estado y verificar el resultado a través de los canales oficiales.
Posteriormente, debe acudir a los puntos autorizados para iniciar el proceso de reclamación y presentar la documentación exigida por la entidad, de acuerdo con el valor del premio obtenido.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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