Resultados del Caribeña Día hoy 19 de septiembre: número ganador y quinta cifra

La jornada de este sábado trae un nuevo sorteo de Caribeña Día, chance de amplia consulta en la región Caribe de Colombia. Los jugadores que realizaron sus apuestas deberán comparar posteriormente las cifras de sus tiquetes con la combinación que resulte seleccionada.

El juego permite participar en distintas modalidades, por lo que el resultado puede ser revisado de acuerdo con el tipo de apuesta realizada y la cantidad de cifras seleccionadas.

Una apuesta con varias modalidades

Caribeña Día permite escoger diferentes formas de juego. La modalidad seleccionada es importante al momento de comprobar el resultado, debido a que no todas las apuestas exigen acertar las mismas cifras.



Quienes participan con cuatro cifras directo o Superpleno deben acertar los cuatro números en el mismo orden en que aparecen en el resultado.



También está disponible la modalidad de cuatro cifras combinado, en la que se deben acertar los cuatro números, pero sin necesidad de conservar el orden.

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Para quienes prefieren jugar con menos cifras existen las alternativas de tres, dos y una cifra. En el caso de tres cifras directo, se deben acertar las últimas tres en el orden correspondiente, mientras que el tres cifras combinado permite acertarlas sin importar su posición.

Por su parte, la modalidad de Pata o dos cifras consiste en acertar los dos últimos números en el mismo orden. Finalmente, Uña o una cifra corresponde a acertar la última cifra del número ganador.

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¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Día?

El valor de la apuesta puede variar de acuerdo con la modalidad escogida por el participante. El monto mínimo establecido es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.



Horario del sorteo de Caribeña Día

El Caribeña Día juega de lunes a sábado a las 2:30 p.m.. Después de realizarse el sorteo, los resultados son divulgados mediante los canales autorizados y en los puntos de venta.

Por ello, quienes participaron en la jornada de este sábado 19 de septiembre deben esperar la publicación de la combinación correspondiente para verificar sus tiquetes.

Resultado Caribeña Día del 19 de septiembre

El número ganador correspondiente al sorteo de este sábado será incluido una vez finalice la jornada y se conozca la información oficial.

Estos son los datos que debe revisar el jugador:



Número ganador: 2644

Tres últimas cifras: 644

Dos últimas cifras: 44

Quinta cifra: 4

Una vez se conozca la combinación, los participantes pueden revisar su tiquete y consultar con el vendedor si corresponde a una apuesta ganadora.

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¿Qué se necesita para reclamar un premio?

En caso de obtener un premio, el ganador debe conservar el tiquete original en buenas condiciones. Este debe estar correctamente diligenciado y no presentar tachones, modificaciones o alteraciones.

También se solicita:



Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio obtenido.

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Para premios inferiores a 48 UVT, se solicita la documentación básica. En los premios que se encuentren entre 48 y 181 UVT, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto correspondiente.

Cuando el premio sea superior a 182 UVT, se requiere además una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no superior a 30 días. En estos casos, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria después de completar el proceso de validación.

Por esta razón, es importante conservar el tiquete hasta confirmar el resultado y, en caso de obtener un premio, seguir las condiciones establecidas para su respectivo cobro.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co