Resultados Chontico Noche, sábado 19 de septiembre de 2026: cuál es el número ganador y quinta cifra

El Chontico Noche tendrá un nuevo sorteo este sábado 19 de septiembre de 2026. Los jugadores que participaron en esta jornada deberán esperar hasta las 10:00 p. m., hora establecida para la extracción de las balotas durante los sábados.



Por ahora, el resultado correspondiente a esta fecha se encuentra pendiente de publicación. En este espacio se podrá consultar el número de cuatro cifras y la quinta balota una vez finalice el sorteo.

El resultado será determinado mediante la extracción de cuatro balotas, cuyos dígitos conforman la combinación ganadora. A estas se suma una quinta balota que hace parte de las modalidades adicionales del juego.

El Chontico Noche se transmite por Telepacífico y cuenta con diferentes horarios dependiendo del día de la semana: de lunes a viernes se juega a las 7:00 p. m., los sábados a las 10:00 p. m. y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.

¿Cuál fue el resultado del Chontico Noche del viernes 18 de septiembre?

Mientras se espera el sorteo de este sábado, el resultado de la jornada anterior fue:

Número ganador: 4628

4628 Quinta balota: 3

3 Tres últimas cifras: 628

628 Dos últimas cifras: 28

28 Última cifra: 8

La combinación 4628 corresponde al sorteo realizado el viernes 18 de septiembre de 2026.



Chontico Noche del 19 de septiembre: resultado pendiente

Número ganador: XXXX

Quinta balota: X

Así se puede jugar el Chontico Noche

El Chontico Noche funciona bajo la modalidad de chance. El jugador puede escoger una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir el tipo de apuesta que desea realizar.

Entre las modalidades disponibles están:



Directo de cuatro cifras (Superpleno): paga 4.500 veces el valor apostado cuando se aciertan los cuatro dígitos en el orden correspondiente.

paga 4.500 veces el valor apostado cuando se aciertan los cuatro dígitos en el orden correspondiente. Directo de tres cifras (Pleno): paga 400 veces el monto jugado al acertar los tres últimos dígitos.

paga 400 veces el monto jugado al acertar los tres últimos dígitos. La Pata: corresponde a las dos últimas cifras y paga 50 veces el valor apostado.

corresponde a las dos últimas cifras y paga 50 veces el valor apostado. La Uña: corresponde a la última cifra y paga cinco veces el monto jugado.

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y de la cantidad de dinero apostada.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Quien tenga un tiquete premiado debe conservarlo en buen estado, ya que el comprobante emitido por el terminal autorizado es necesario para solicitar el pago.

Para efectuar el cobro se debe presentar el tiquete físico y el documento de identidad correspondiente. Los premios de menor cuantía pueden ser pagados a través de la red autorizada, mientras que para los de mayor valor existen procedimientos específicos y pueden aplicarse las retenciones establecidas por la normativa tributaria.

El jugador debe verificar siempre que las cifras de su tiquete coincidan exactamente con las publicadas en el resultado oficial antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.