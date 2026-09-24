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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Chontico Día hoy: resultados completos del jueves 24 de septiembre de 2026

Chontico Día hoy: resultados completos del jueves 24 de septiembre de 2026

El Chontico Día juega todos los días, incluyendo domingos y festivos , a la 1 de la tarde. Siga EN VIVO los resultados completos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Chontico Día 16 de julio de 2026: cuáles son los números ganadores
Chontico Día 16 de julio de 2026: cuáles son los números ganadores -
Chontico Día - Getty Images

Si este jueves 24 de septiembre de 2026 estuvo pendiente del resultado del chance Chontico Día, seguramente ya revisó si su número coincidió con el sorteo realizado durante la jornada. Este juego hace parte de los chances más consultados en Colombia y mantiene una fuerte presencia en el Valle del Cauca, aunque sus resultados son seguidos diariamente por apostadores de distintas regiones del país.

Una vez finalizado el sorteo de este jueves, miles de personas comenzaron a comparar los números registrados en sus tiquetes para verificar posibles aciertos. Como ocurre cada día, el resultado generó expectativa entre quienes eligieron combinaciones de cuatro cifras o decidieron participar en otras modalidades disponibles dentro del juego. El Chontico forma parte de una familia de sorteos que se realizan en diferentes horarios. Esto permite que durante la misma jornada pueda encontrar varias alternativas de juego y distintos resultados para consultar.

Resultados del chance Chontico hoy, jueves 24 de septiembre

  • Número ganador: 1872
  • Quinta cifra: 2

Si participa regularmente en este chance, debe tener presente que Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p. m., horario en el que se realiza el sorteo correspondiente a la jornada diurna. Diversas plataformas especializadas coinciden en que este es uno de los sorteos más consultados durante las primeras horas de la tarde. Tras conocerse el resultado, los jugadores pueden revisar sus apuestas y determinar si obtuvieron alguna coincidencia en las cifras seleccionadas. Los números ganadores son divulgados posteriormente a través de canales autorizados y páginas de consulta especializadas.

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Aunque el resultado de la tarde suele generar gran atención entre los apostadores, la programación de esta familia de juegos no termina allí. Además de Chontico Día, existe el sorteo Chontico Noche, que se realiza posteriormente y cuenta con un resultado independiente. Asimismo, los jueves se lleva a cabo el Super Chontico Millonario, un sorteo adicional que complementa la programación habitual de la marca. Esto convierte a Chontico en una de las líneas de chance con varias opciones de participación durante la semana.

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Una de las características de este sorteo es que permite diferentes formas de participación. Si decide jugar, puede seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir la modalidad con la que desea apostar. Entre las modalidades más conocidas se encuentran:

  • Cuatro cifras directas
  • Tres cifras
  • Dos cifras
  • Una cifra
  • Combinado
  • Quinta opcional, cuando aplica según el sorteo

El tipo de premio dependerá de la modalidad elegida y del nivel de coincidencia con el número ganador divulgado oficialmente. Por esa razón, antes de verificar el resultado es importante identificar exactamente cómo fue registrada la apuesta en el comprobante.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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