¿Buscando empleo? Abren 55 vacantes para docentes orientadores en Bogotá; cómo postularse

La Secretaría de Educación del Distrito anunció la apertura de 55 vacantes definitivas para docentes orientadores, una medida que hace parte del proceso de ampliación de esta planta profesional en las instituciones educativas de Bogotá. Si hace parte de la comunidad educativa o tiene interés en conocer cómo se fortalecen los servicios de apoyo escolar en la ciudad, es importante saber que los docentes orientadores cumplen un papel fundamental en el acompañamiento de estudiantes, familias y profesores frente a diferentes situaciones que pueden afectar el proceso educativo. La convocatoria se realizará a través de la plataforma Sistema Maestro del Ministerio de Educación Nacional, donde los aspirantes que cumplan los requisitos podrán postularse a las plazas disponibles en colegios distritales.



¿Qué hacen los docentes orientadores en los colegios de Bogotá?

Cuando un estudiante enfrenta dificultades emocionales, situaciones de convivencia escolar o circunstancias que pueden afectar su permanencia en el sistema educativo, los docentes orientadores se convierten en una de las principales figuras de apoyo dentro de la institución. Estos profesionales desarrollan labores relacionadas con la orientación escolar, el acompañamiento psicosocial, la promoción de la salud mental y el fortalecimiento de las relaciones dentro de la comunidad educativa. También participan en la activación de rutas de atención cuando se presentan casos que requieren intervención institucional.

Su trabajo no se limita a los estudiantes. Los orientadores también brindan apoyo a madres, padres, cuidadores y docentes, con el propósito de contribuir a entornos escolares más seguros y a procesos educativos que respondan a las necesidades de cada comunidad. La nueva convocatoria hace parte de un proceso que comenzó años atrás y que busca incrementar la presencia de estos profesionales en los colegios oficiales de la ciudad. De acuerdo con la información divulgada por la administración distrital, desde 2024 se han ampliado en 332 cargos los puestos de docentes orientadores financiados con recursos propios.

#ConvocatoriaAbierta ⚠️ Abrimos 55 vacantes definitivas para docentes orientadores, profesionales clave para el fortalecimiento de la convivencia, la salud mental y la orientación escolar en las instituciones públicas de @Bogota . 💛❤️#AquíSíPasa y en la administración del… pic.twitter.com/a8GOBwC2BT — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) September 23, 2026

Este fortalecimiento se suma a otras medidas adoptadas por el Distrito. En 2024 se aprobó la creación de 250 cargos definitivos de docente orientador, una decisión que permitió ampliar la cobertura de estos servicios y garantizar la continuidad de varios profesionales que ya desarrollaban labores en las instituciones educativas. Posteriormente, la ciudad incorporó centenares de nuevos orientadores mediante diferentes procesos de provisión de cargos, aumentando significativamente la presencia de estos profesionales en los colegios oficiales.



Si se observa el enfoque de las políticas educativas recientes en Bogotá, se encuentra que uno de los objetivos principales ha sido fortalecer el bienestar integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En este contexto, los docentes orientadores tienen una función relacionada con la prevención de situaciones que pueden afectar el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Entre los asuntos que suelen atender se encuentran temas asociados con convivencia escolar, salud mental, acoso escolar, conflictos entre estudiantes y otras situaciones que requieren acompañamiento profesional dentro del entorno educativo. La administración distrital ha señalado que contar con más orientadores permite fortalecer la atención permanente en los colegios y mejorar la capacidad institucional para responder a las necesidades de la comunidad educativa.



Cómo acceder a las nuevas vacantes para docentes orientadores

Si cumple con los requisitos establecidos para el cargo de docente orientador, las postulaciones deben realizarse a través de Sistema Maestro (https://sistemamaestro.mineducacion.gov.co/SistemaMaestro/login.xhtml), la plataforma dispuesta por el Ministerio de Educación Nacional para este tipo de procesos. La Secretaría de Educación del Distrito será la encargada de verificar la documentación y las condiciones de los aspirantes antes de formalizar los nombramientos correspondientes.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL