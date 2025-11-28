Descuentos hasta del 80% en cursos de inglés por Black Friday: British Council, Colombo y más

Llegó el día que muchos en Colombia esperaban: el aclamado Black Friday, una jornada de grandes descuentos, donde muchos aprovechan comprar regalos para navidad y distintas ofertas. Por eso, instituciones educativas y plataformas de enseñanza de idiomas en Colombia lanzaron descuentos temporales en programas de inglés para adultos, niños y empresas. Entre las ofertas más destacadas se encuentran las del Britsh Council, el Centro Colombo Americano y la plataforma Open English.

Aunque esta fecha es tradicionalmente asociada al comercio electrónico y a la venta de tecnología, ropa y electrodomésticos, también es una oportunidad para aprovechar las ofertas en el sector educativo, que por medio de descuentos buscan facilitar el acceso a la formación académica, especialmente en áreas de alta demanda como el aprendizaje de inglés. Las instituciones y plataformas que participan en esta temporada de descuentos ofrecen modalidades presenciales, virtuales o mixtas.

En el caso de las plataformas digitales, los estudiantes pueden acceder a clases en vivo, disponibilidad de docentes nativos, ejercicios de pronunciación, actividades interactivas y evaluaciones diagnósticas. La mayoría de estas academias preparan para exámenes internacionales como TOEFL, IELTS y TOEIC, así como certificaciones de nivel al finalizar determinados módulos.



Descuentos en cursos de inglés por el Black Friday

British Council

El British Council, entidad reconocida a nivel mundial por la certificación y enseñanza del inglés, activó una campaña de descuentos hasta del 40% por Black Friday en algunos de sus programas presenciales y virtuales en Colombia. Las rebajas aplican principalmente para cursos dirigidos a jóvenes y adultos que buscan fortalecer sus competencias comunicativas bajo los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).



De acuerdo con la información divulgada por la entidad, los descuentos pueden variar dependiendo del tipo de curso, la modalidad (presencial o virtual) y la duración del programa. Además de los cursos generales, también se incluyen ofertas en programas especializados en inglés para fines académicos y profesionales. Estos son los descuentos por plan registrados por el British Council en su página web:



Platinum: $460.000 al mes (antes $767.114). Además, pueden aplicar a un 40% de descuento los 3 primeros meses.

$460.000 al mes (antes $767.114). Además, pueden aplicar a un 40% de descuento los 3 primeros meses. Gold: $382.000 al mes (antes $545.709). Pueden aplicar a un 30% de descuento los 3 primeros meses.

$382.000 al mes (antes $545.709). Pueden aplicar a un 30% de descuento los 3 primeros meses. Silver: $208.000 al mes (antes $260.338). Aplican a un 20% de descuento los 3 primeros meses.

Colombo Americano

Por su parte, el Centro Colombo Americano también anunció descuentos en su Programa de Inglés Fin de Semana, que aplican hasta el 30 de noviembre, así como en otras modalidades de formación para adultos. Según la información publicada por la institución, las promociones incluyen descuentos por el pago de uno o más ciclos académicos, con reducciones que pueden alcanzar los 200.000 y 400.000 pesos, dependiendo del número de periodos cancelados de manera anticipada.



El programa de fin de semana está dirigido a personas que, por motivos laborales o académicos, no pueden asistir a cursos entre semana. Las clases se desarrollan los sábados, en jornadas de hasta cuatro horas académicas, bajo modalidades presencial y virtual, con grupos reducidos de estudiantes. Además, el Colombo Americano informó que mantiene su estructura de niveles basada en el MCER y que sus docentes cuentan con formación profesional en enseñanza del inglés. Estas son algunas de las ofertas:



Modalidad virtual: En Prime puede costarle $1.749.000 y en Day $1.649.000

En Prime puede costarle $1.749.000 y en Day $1.649.000 Modalidad presencial: En Prime puede costarle $1.949.000 y en Day $1.849.000

El Colombo Americano explicó que si paga 1 ciclo, puede recibir hasta un descuento de $200.000; en cambio, si paga 2 ciclos, puede recibir un descuento de $400.000,



Open English

La plataforma internacional Open English también se sumó al Black Friday con promociones de hasta un 75% de descuento en sus licencias para adultos. La oferta es válida para personas mayores de edad en la mayoría de países de América, a excepción de Brasil, y estará disponible únicamente entre el 27 y el 30 de noviembre de 2025.

El descuento aplica sobre el valor total de la licencia al momento de la compra, siempre que el usuario complete el formulario de inscripción o realice el proceso a través de los canales oficiales de atención. La empresa aclaró que la promoción no es acumulable con otras ofertas y que no puede ser transferida ni canjeada por dinero en efectivo.

