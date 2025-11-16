Davivienda lanza feria de vivienda con opción para comprar mientras paga arriendo: tasas desde 9%

Davivienda anunció el inicio de su Feria de Vivienda el 1 de noviembre, que se extenderá hasta el 30 de este mismo mes. Durante este periodo, la entidad ofrece tasas desde el 9 % y opciones innovadoras como comprar vivienda mientras se paga arriendo, además de productos diseñados para diferentes necesidades.

Le contamos cuáles son las opción que ofrece esta entidad, incluyendo una opción que le permite comprar vivienda nueva o usada mientras usted paga un canon mensual de acuerdo. Además, Davivienda ofrece créditos para colombianos en el exterior y préstamos para realizar remodelaciones en su casa o apartamento.



Crédito hipotecario de Davivienda

El crédito hipotecario de Davivienda está diseñado para financiar la compra de vivienda nueva o usada, con plazos entre 5 y 20 años (en pesos) o hasta 30 años (en UVR), y con tasas referenciales – en el marco de la feria – desde 0,88 % mensual variable y 11,15 % efectivo anual para vivienda nueva; y desde 0,90 % mensual y 11,30 % EA para vivienda usada. Esta opción permite financiar hasta el 80 % del valor del inmueble para vivienda de interés social (VIS) o el 70 % en viviendas no VIS. Estas son las ventajas principales:



Financiación amplia: hasta el 80 % del valor de la propiedad.

Plazos flexibles, con opciones en pesos o UVR.

Protección integral, con seguros contra imprevistos como desempleo o incapacidad.

Los requisitos básicos incluyen:



Edad máxima para aprobación: 18–70 años; edad para desembolso hasta los 74 años.

Ingreso estable (empleados, independientes, pensionados).

Buena vida crediticia.

Cuota mensual no debe superar el 40 % de los ingresos familiares.

Documentos: cédula, certificación laboral, extractos bancarios, declaración de renta o carta de no declarante.

En el contexto de la feria, los trámites, avalúos y estudio de títulos cuentan con facilidades y beneficios especiales, incluidos seguros adicionales sin costo extra.



Leasing habitacional, la opción para comprar vivienda mientras paga arriendo

El Leasing Habitacional se presenta como una alternativa para quienes quieren habitar el inmueble mientras lo financian, como si fuera un arriendo, pero con opción de compra al finalizar el contrato. Este producto permite financiar hasta el 90 % del valor del bien, con plazos entre 5 y 30 años, al igual que el hipotecario. Las tasas para la feria incluyen opciones fijas en pesos desde 0,87 % MV y 11 % EA, o variables en UVR desde UVR + 0,50 % MV y UVR + 6,20 % EA. Le contamos cuáles son los aspectos destacados:



Canon mensual abonable al capital, como si fuera un arriendo.

Financiación elevada, hasta el 90 % del valor del inmueble, incluidos proyectos VIS.

Flexibilidad al finalizar, opción compra desde 0 % hasta 30 % del valor final.

Requisitos

Edad aprobatoria 18–70 años; desembolso hasta 74 años.

Historial crediticio positivo y estabilidad laboral.

Cuotas abocadas a máximo 40 % de ingresos.

Documentación: cédula, certificación laboral, certificación de tradición y libertad del inmueble, extractos, declaración de renta o carta de no declarante.

Los beneficios adicionales incluyen seguros contra eventualidades y precios preferenciales durante la feria.

Davivienda ofrece crédito para colombianos en el exterior

Davivienda ofrece un programa que permite a los colombianos residentes en el exterior comprar vivienda en Colombia, mediante crédito hipotecario o leasing habitacional con las mismas condiciones de la feria. Los clientes pueden elegir cuotas fijas o variables, y plazos de 5 a 20 años en pesos o de 5 a 30 en UVR. Ahora bien, tenga en cuenta estos puntos clave:



Apoyado por brokers autorizados, ubicados en países con alta presencia como Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, entre otros.

Financiamiento: hasta 70 % con Crédito Hipotecario y hasta 80 % con Leasing Habitacional.

Sin necesidad de codeudor, basta con un apoderado en Colombia.

Trámites flexibles, con firma digital y representación legal local según el país de residencia.

Requisitos

Edad hasta 70 años (aprobación) y 74 al desembolso.

Estabilidad laboral o de pensión.

Historial crediticio en el exterior; no se exige historial en Colombia.

Poder apostillado o acreditado y documentos laborales, migratorios, etc.

Este programa representa una oportunidad para quienes, viviendo fuera, desean aportar al patrimonio de su familia en Colombia, con todas las garantías y asesoría de Davivienda.



Crédito de remodelación

Ideal para quienes ya cuentan con financiación de vivienda (hipotecario o leasing), el Crédito de Remodelación permite financiar mejoras en el hogar, con un monto mínimo de $5 millones y hasta el 50 % del valor del inmueble, sin exceder $500 millones, a plazos de 5 a 15 años con cuota fija en pesos. Tenga en cuenta estos beneficios destacados:



Financiamiento exclusivo para compra de materiales y obra, sin incluir el bien inmueble.

Plazo y cuota transparente: fija y en pesos, facilitando control de la obligación.

Impacto patrimonial, pues las mejoras se traducen en mayor valor del inmueble.

Condiciones y requisitos

Crédito de vivienda vigente con Davivienda (hipotecario o leasing).

Suma del saldo vigente más el crédito de remodelación no debe superar el 70 % del valor del inmueble.

Documentación: cédula, certificación laboral, extractos, declaración de renta o carta de no declarante.

Durante la feria, este crédito ofrece avalúos y estudio de títulos sin costos adicionales, alineado con el objetivo de impulsar el bienestar del hogar.

Un elemento clave de esta feria es la promoción de tasas desde 9 % EA, especialmente atractivas en los productos de leasing habitacional, donde se propone la modalidad de arriendo con opción de compra. Esta fórmula mezcla la tranquilidad de habitar su vivienda desde el inicio con la flexibilidad financiera que permite asumir la obligación gradualmente y con ventajas fiscales según la estructura del contrato.



La opción de pagar arriendo mientras compra se logra mediante el canon mensual del leasing, que refleja una cuota atribuible al capital y permite al consumidor ir construyendo patrimonio con cada pago, hasta formalizar la escritura al final del plazo pactado. Si le interesa alguno de estos productos, visite cualquier sucursal Davivienda o ingrese a la página web oficial.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL