Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 28 de noviembre de 2025: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 28 de noviembre de 2025: números ganadores

Este viernes a las 2:30 de la tarde se lleva a cabo el sorteo del Sinuano Día. Vea EN VIVO los resultados completos y recuerde que su boleto no puede tener tachones ni enmendaduras.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de nov, 2025
El Sinuano - Getty Images

