Lanzan vuelos desde $59.000 en Avianca, LATAM y otras aerolíneas por el Black Friday

El esperado evento del Black Friday no se limita solo a tecnología, ropa o electrodomésticos. Este año, las principales aerolíneas en Colombia lanzan ofertas increíblemente atractivas: vuelos desde $59.000 COP Avianca, LATAM, Wingo y JetSMART. Las rebajas aplican a vuelos nacionales e internacionales con descuentos que superan el 70% en algunos casos. A continuación, le brindamos el detalle de cada aerolínea, cómo aprovechar estas ofertas y por qué este Black Friday puede marcar la diferencia en la planeación del próximo viaje.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Black Friday: ¿qué es y cómo llegó a Colombia?

El Black Friday nació en Estados Unidos como una jornada de descuentos masivos el día después de Acción de Gracias. Originalmente, era el inicio oficial de la temporada de compras navideñas, con tiendas físicas abarrotadas y precios que parecían imposibles. Con el tiempo, el fenómeno se globalizó y se adaptó al comercio electrónico, convirtiéndose en un evento esperado por millones de consumidores en todo el mundo.

En Colombia, el Black Friday aterrizó hace más de una década impulsado por el auge del e-commerce y la necesidad de dinamizar las ventas en fechas estratégicas. Hoy no se limita a un solo día: las promociones suelen extenderse durante toda una semana, e incluso se combinan con otros eventos como el Cyber Monday. El impacto ha sido enorme: cada año crece el número de transacciones digitales, y sectores como tecnología, moda y turismo se disputan la atención del consumidor.



Ofertas en vuelos por el Black Friday en Colombia

LATAM: vuelos desde $70.200

LATAM se suma fuerte al Black Friday ofreciendo tarifas super económicas en la categoría "Basic", ideal para quienes viajan ligero. Aunque no incluye equipaje en bodega, esta opción permite reservar vuelos desde $70.200 COP. Aun así, algunos reportes señalan tarifas en rutas muy selectas si se compran con anticipación para enero o febrero de 2025. Estas son las principales rutas y fechas:



Pereira – Medellín

Bogotá – Armenia

Medellín – Cali

Las mejores tarifas aparecen en viajes con fechas flexibles. LATAM asegura que las ofertas estarán activas al menos durante toda la semana del Black Friday. Para aprovechar al máximo las ofertas, conviene priorizar los pasajes que no incluyen equipaje en bodega, ya que suelen ser los más económicos. También es recomendable evitar fechas de alta demanda, como fines de semana o temporadas vacacionales, porque los precios tienden a subir. Finalmente, vale la pena revisar opciones combinadas, como el uso de millas LATAM Pass o paquetes que integren vuelo y hotel, para obtener un ahorro adicional y mayor comodidad en la planificación del viaje.



Avianca: Black Sale con hasta 50% de descuento

Avianca también se destaca con su promoción "Black Sale": precios desde $79.900 COP en rutas nacionales y desde USD 66 en vuelos internacionales. Estas son las rutas nacionales destacadas:



Bogotá – Medellín

Bogotá – Cali

Bogotá – Armenia

Conexiones en el Eje Cafetero.

Rutas internacionales



Destinos como Miami, Boston, Santiago de Chile, Lima, Quito, Asunción y Ciudad de Guatemala, especialmente desde USD 66 (unos $270.000 COP, dependiendo de la tasa de cambio).

Para quienes buscan aprovechar las promociones, las fechas son clave. En el caso de los vuelos nacionales, las aerolíneas han abierto disponibilidad para todo el año 2025, con énfasis en los periodos fuera de temporada alta, donde la demanda es menor y los precios se mantienen bajos. En cuanto a los vuelos internacionales, las ofertas aplican principalmente entre enero y octubre de 2025, lo que permite planificar escapadas y vacaciones con suficiente anticipación.



Avianca insiste en una recomendación fundamental: realizar las compras únicamente a través de canales oficiales. Esta precaución evita caer en fraudes o estafas que suelen proliferar durante eventos masivos como el Black Friday. Además, es importante verificar siempre las condiciones de la tarifa y asegurarse de que la transacción se efectúe en el sitio web o la aplicación oficial de la aerolínea.



JetSMART: Black SMART desde $49.300

JetSMART llega con la promoción Black SMART, que destaca por tarifas desde $49.300 COP en rutas nacionales y desde $568.600 COP en vuelos internacionales, con rebajas de hasta el 70% y 18% respectivamente. Estas son las rutas nacionales con tarifas ultra-bajas:



Bogotá – Medellín

Medellín – Pereira

Cali – Medellín

Santa Marta, Montería, entre otras.

Rutas internacionales



Santiago de Chile, Lima, Cusco, Punta Cana, Buenos Aires.

Las promociones estarán disponibles para compra hasta el 3 de diciembre, lo que brinda algunos días adicionales para quienes no alcanzaron a comprar durante el Black Friday. En cuanto a los viajes, las tarifas nacionales aplican para trayectos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, lo que permite planificar escapadas y vacaciones con bastante anticipación. Para los vuelos internacionales, las fechas válidas van del 9 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026, una ventana amplia que cubre tanto temporada baja como algunos periodos vacacionales.



Entre los beneficios más destacados se encuentra la posibilidad de volar en una flota moderna de Airbus A320neo, que ofrece mayor eficiencia y comodidad. Además, estas ofertas permiten adelantar viajes que normalmente se programarían para 2026, pero a precios de 2025, lo que representa un ahorro significativo y una oportunidad única para quienes planifican con tiempo.



Wingo: Black Fly desde $53.000

Wingo, la aerolínea low cost del Grupo Copa, lanza su campaña Black Fly con precios desde $53.000 COP en rutas medias nacionales y US$103 en internacionales. Estas son las rutas nacionales promovidas:



Bogotá – Cali, Medellín, Barranquilla; Cali – Medellín; Bogotá – Bucaramanga.

Rutas internacionales



Ciudad de Panamá, Cancún, Punta Cana, La Habana.

Las ofertas estarán disponibles para compra hasta el 1 de diciembre, lo que brinda unos días adicionales para quienes buscan aprovechar los descuentos. En cuanto a los trayectos, tanto los vuelos nacionales como los internacionales podrán realizarse durante la temporada de fin de año y a lo largo del primer semestre de 2026, ofreciendo una amplia oportunidad para planificar vacaciones, escapadas y viajes de negocios con tarifas mucho más bajas que las habituales.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL