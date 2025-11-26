En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Lanzan vuelos desde $59.000 en Avianca, LATAM y otras aerolíneas por el Black Friday

Lanzan vuelos desde $59.000 en Avianca, LATAM y otras aerolíneas por el Black Friday

¿Planeando su próximo viaje? Aproveche porque esta promoción aplica para vuelos nacionales e internacionales con descuentos que superan el 70% en algunos casos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de nov, 2025
Vuelos a $59.000 por Black Friday: ofertas en Avianca, LATAM y otras aerolíneas
Getty Images

