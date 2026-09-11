Precio del dólar en Colombia: cómo está la TRM este viernes, 11 de septiembre de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió este viernes 11 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.101 por dólar, según la certificación oficial publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia y divulgada por el Banco de la República. La cifra refleja una variación diaria de $1,52 frente a la TRM vigente del día anterior, cuando la tasa se ubicó en $3.099,48. Al comparar la TRM de este viernes con la registrada el viernes 4 de septiembre de 2026, se observa una reducción de $40,36 por dólar. El pasado viernes la tasa oficial fue de $3.141,36, mientras que para este 11 de septiembre se ubica en $3.101. Esto equivale a una caída cercana al 1,28 % en una semana.

Los registros de septiembre muestran una trayectoria descendente de la TRM durante buena parte del mes. El 1 de septiembre de 2026 la tasa oficial comenzó en $3.213,97. Posteriormente pasó a $3.184 el 2 de septiembre, cayó a $3.140,55 el día 3, se ubicó en $3.141,36 el 4 de septiembre y luego descendió a $3.126,08 durante los primeros días hábiles posteriores. Más adelante continuó bajando hasta niveles de $3.116,47, $3.099,48 y finalmente $3.101 este 11 de septiembre. En consecuencia, la TRM acumula una disminución de $112,97 frente al valor con el que comenzó septiembre. Esto representa una variación de aproximadamente-3,51 % en lo corrido del mes. Los datos históricos también muestran que el nivel actual se encuentra por debajo de los valores observados a finales de agosto, cuando la tasa representativa alcanzó $3.202,79 durante los últimos días de ese mes.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Spread (COP)

Bogotá $3.144 $3.2228 $84 Cali $3.150 $3.325 $175 Cartagena $3.050 $3.250 $200 Cúcuta $3.170 $3.220 $50 Medellín $3.071 $3.199 $128 Pereira $3.150 $3.250 $100

¿Qué esperar del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, director de negocios de la fintech Global66, explicó que durante la semana del 7 al 11 de septiembre el foco de los mercados estará puesto en los datos de inflación, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Según señaló, el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, programado para el viernes, será la referencia más importante para los inversionistas porque se conocerá pocos días antes de la reunión de la Reserva Federal prevista para el 16 de septiembre.

El experto también advirtió que la situación en Medio Oriente sigue siendo un factor clave para los mercados internacionales. En su opinión, mientras el petróleo continúe en niveles altos, cualquier aumento de las tensiones en esa región podría generar nuevas presiones sobre la inflación mundial y fortalecer al dólar frente a otras monedas. Frente a los escenarios que podrían presentarse, Lama indicó que el panorama sería positivo para las monedas emergentes si la inflación en Estados Unidos resulta menor a la esperada. En ese caso, disminuirían las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y el dólar podría perder algo de fuerza. Bajo ese contexto, la tasa de cambio en Colombia podría moverse en un rango de entre $3.080 y $3.110 por dólar.



Por el contrario, si el dato de inflación estadounidense supera las previsiones del mercado, aumentaría la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más estricta. A esto se sumaría un eventual incremento de las tensiones en Medio Oriente que mantenga elevados los precios del petróleo. De ocurrir ese escenario, el dólar podría recuperar terreno y la tasa de cambio en Colombia podría ubicarse nuevamente entre los $3.200 y $3.250 por dólar, concluyó el analista de Global66.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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