Precio del dólar hoy en Colombia: cómo está la TRM este martes, 1 de septiembre de 2026

El precio del dólar en Colombia inició septiembre con una nueva alza en la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Para este martes 1 de septiembre de 2026, la Superintendencia Financiera certificó una TRM de $3.213,97 por dólar, valor que sirve como referencia para operaciones cambiarias, financieras y comerciales en el país. La metodología de cálculo está definida por el Banco de la República y se basa en el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario.

La TRM vigente para este martes quedó fijada en $3.213,97, mientras que la tasa certificada para el lunes 31 de agosto fue de $3.202,79. Esto significa un incremento de $11,18 por dólar, equivalente a una variación diaria de 0,35%. El dato confirma que el dólar comenzó septiembre por encima del nivel de los $3.200, después de que la divisa registrara avances durante las últimas jornadas de agosto. La diferencia entre la TRM del martes 1 de septiembre y la del lunes 31 de agosto fue de $11,18 por dólar. La comparación muestra que la tendencia alcista observada al cierre de agosto se mantuvo en el arranque del nuevo mes. De hecho, el lunes ya se había presentado un salto importante frente a la tasa vigente el viernes 28 de agosto, cuando la TRM era de $3.144,28. Entre esas dos referencias el aumento fue de $58,51, equivalente a 1,86 %. De esta manera, en apenas dos actualizaciones consecutivas de la TRM, el dólar acumuló un incremento cercano a los $70 pesos frente al nivel registrado antes del último fin de semana de agosto.



Precio del dólar en casas de cambio

Según el portal Wilkinsonpc, estos son los valores aproximados de compra y venta del dólar en casas de cambio en las ciudades principales de Colombia:



Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Diferencia (spread) Bogotá $3.198 $3.270 $72 Cali $3.140 $3.310 $170 Cartagena $3.000 $3.250 $250 Cúcuta $3.200 $3.255 $55 Medellín $3.095 $3.229 $134 Pereira $3.180 $3.300 $120

¿Qué se espera del dólar para esta semana, según expertos?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó en Noticias Caracol cuáles son las perspectivas del dólar para esta semana: "Es una semana donde dos variables concentran el poder de movimiento de los mercados. Por un lado, los datos de inflación en EE. UU., con el IPP del jueves y el IPC del viernes, que definirán si el sesgo hawkish que instaló Warsh tiene respaldo en los datos de precios antes del FOMC del 16 de septiembre. Por otro, el conflicto en Medio Oriente que vuelve a tomar protagonismo tras el fuego cruzado del fin de semana: si bien el dólar abre levemente a la baja en la sesión de hoy, una mayor escalada que impulse al petróleo al alza y eleve el VIX actuaría como amplificador de presión sobre las monedas emergentes, independientemente de lo que digan los datos macro".

"Escenario favorable para monedas emergentes: los datos inflacionarios en EE. UU. ceden, tanto el IPP del jueves como el IPC del viernes resultan por debajo de lo esperado, reduciendo las probabilidades de alza de la Fed en septiembre. El conflicto en Medio Oriente modera y el petróleo cede terreno. El dólar retrocede y el USDCOP podría retomar la apreciación hacia 3,120–3,160", resaltó.



Agregó: "Escenario adverso para monedas emergentes: los datos inflacionarios en EE. UU. sorprenden al alza, tanto el IPP como el IPC resultan por encima de lo esperado, consolidando el alza de septiembre como escenario base. El conflicto en Medio Oriente escala adicionalmente con el petróleo superando los USD 90. El dólar se fortalece con fuerza y el USDCOP podría profundizar su corrección hacia 3,250–3,300“.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL