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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, 16 de septiembre de 2026: así abrió la TRM este miércoles

Precio del dólar hoy, 16 de septiembre de 2026: así abrió la TRM este miércoles

El precio del dólar hoy tuvo un leve aumento de $8,85 pesos, equivalente a una variación diaria de-0,28 %, en comparación con la Tasa Representativa del Mercado del pasado martes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Dólar 16 de septiembre de 2026: cómo está la TRM este miércoles
Dólar 16 de septiembre de 2026: cómo está la TRM este miércoles -
Getty Images

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 16 de septiembre de 2026 inició la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.100,45 por dólar, según la tasa oficial calculada a partir de las operaciones del mercado cambiario y divulgada por las autoridades financieras del país. La cifra representa una reducción frente a la tasa vigente el martes 15 de septiembre, cuando la TRM se ubicó en $3.109,30. La diferencia entre ambas jornadas fue de $8,85, equivalente a una variación diaria de-0,28 %.

Las cifras disponibles muestran que septiembre ha estado marcado por movimientos moderados dentro de un rango que va desde niveles superiores a $3.200 hasta cotizaciones cercanas a $3.070. De acuerdo con los registros de la TRM para este mes, el promedio se ha ubicado alrededor de los $3.128 por dólar, mientras que el máximo observado fue cercano a $3.214 y el mínimo alrededor de $3.072. Con la tasa vigente para este 16 de septiembre de 2026, el dólar continúa por debajo de los niveles observados al comienzo del mes y mantiene una diferencia superior a $100 frente a la cotización del 1 de septiembre.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

CiudadCompraVentaDiferencia compra-venta
Bogotá$3.124$3.216$92
Cali$3.150$3.325$175
Cartagena$3.050$3.300$250
Cúcuta$3.150$3.195$45
Medellín$3.075$3.190$115
Pereira$3.130$3.230$100

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

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