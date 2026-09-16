Precio del dólar hoy, 16 de septiembre de 2026: así abrió la TRM este miércoles

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 16 de septiembre de 2026 inició la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.100,45 por dólar, según la tasa oficial calculada a partir de las operaciones del mercado cambiario y divulgada por las autoridades financieras del país. La cifra representa una reducción frente a la tasa vigente el martes 15 de septiembre, cuando la TRM se ubicó en $3.109,30. La diferencia entre ambas jornadas fue de $8,85, equivalente a una variación diaria de-0,28 %.
Las cifras disponibles muestran que septiembre ha estado marcado por movimientos moderados dentro de un rango que va desde niveles superiores a $3.200 hasta cotizaciones cercanas a $3.070. De acuerdo con los registros de la TRM para este mes, el promedio se ha ubicado alrededor de los $3.128 por dólar, mientras que el máximo observado fue cercano a $3.214 y el mínimo alrededor de $3.072. Con la tasa vigente para este 16 de septiembre de 2026, el dólar continúa por debajo de los niveles observados al comienzo del mes y mantiene una diferencia superior a $100 frente a la cotización del 1 de septiembre.
Precio del dólar en casas de cambio en Colombia
|Ciudad
|Compra
|Venta
|Diferencia compra-venta
|Bogotá
|$3.124
|$3.216
|$92
|Cali
|$3.150
|$3.325
|$175
|Cartagena
|$3.050
|$3.300
|$250
|Cúcuta
|$3.150
|$3.195
|$45
|Medellín
|$3.075
|$3.190
|$115
|Pereira
|$3.130
|$3.230
|$100
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL