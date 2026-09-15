Cómo está el precio del dólar hoy, 15 de septiembre de 2026: TRM abrió así este martes

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este martes 15 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.109,30 por dólar, según la certificación divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que calcula y certifica este indicador con base en la metodología definida por el Banco de la República. La cifra representa un aumento frente a la TRM vigente el lunes 14 de septiembre, cuando la tasa oficial se ubicó en $3.072,27 por dólar. La diferencia entre ambas jornadas es de $37,03, equivalente a una variación diaria de 1,21 %.



Aunque el incremento de este martes rompió la secuencia reciente de descensos, la divisa continúa por debajo de los niveles observados al inicio de septiembre. Durante las operaciones cambiarias del lunes 14 de septiembre, el mercado registró movimientos entre valores cercanos a $3.101 y $3.118, cifras que sirvieron de referencia para calcular la tasa vigente de este 15 de septiembre.



Precio del dólar en Colombia durante septiembre de 2026

Pese al repunte registrado este martes, el comportamiento del dólar en septiembre mantiene una tendencia descendente frente a los niveles registrados al comienzo del mes. El 1 de septiembre la TRM inició en $3.213,97 por dólar. Con la tasa vigente de este 15 de septiembre, el indicador acumula una reducción de $104,67 frente al inicio del mes. Esto equivale a una variación de-3,26 % en las primeras dos semanas de septiembre.

Durante este período, la tasa alcanzó un máximo de $3.213,97 el primer día del mes y un mínimo de $3.072,27 el 14 de septiembre. Posteriormente, el indicador volvió a ubicarse por encima de los $3.100 con la TRM certificada para este martes. La trayectoria mensual muestra una disminución progresiva desde los niveles observados en la primera semana de septiembre. Después de abrir el mes sobre los $3.200, el dólar pasó por valores de $3.184, $3.140, $3.126 y $3.116 antes de acercarse a los $3.070 durante la segunda semana.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Diferencia (Spread) Bogotá $3.134 $3.225 $91 Cali $3.150 $3.325 $175 Cartagena $3.050 $3.300 $250 Cúcuta $3.160 $3.200 $40 Medellín $3.071 $3.191 $120 Pereira $3.130 $3.230 $100

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL