¿Qué viene para Ecopetrol y en qué va la auditoría forense de lo que dejó el gobierno Petro?

Tras la conformación de su nueva junta directiva, Ecopetrol enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente, marcado por el deterioro de sus finanzas, cuestionamientos a su gobierno corporativo y la urgencia de garantizar la soberanía energética del país. Ecopetrol representa la principal fuente de ingresos para el Estado colombiano. Según explicó en entrevista con Noticias Caracol el presidente de la junta directiva de la estatal, Luis Felipe Henao, "Ecopetrol le entrega al país 80 millones de pesos por minuto", aportando anualmente cerca de 35 billones de pesos a la nación, cifra que equivale a casi el 16% del presupuesto nacional.



La elección de la nueva Presidencia

La Asamblea Extraordinaria de accionistas eligió este martes a seis nuevos miembros para la junta directiva, completando los nueve integrantes del máximo órgano de la empresa. Los profesionales recién designados son Carlos Suárez (estratega político), Jorge Alberto Jaller (empresario y designado embajador de Colombia en Venezuela), Camilo Manzur (presidente de Asocodis y experto energético), Ludmila del Carmen Vergara (superintendente de Transporte), Betsy Patricia Martínez (abogada) y Claudia Margarita Lafaurie (experta en hidrocarburos y exsubdirectora de la ANH). Estos nuevos directivos se unen a los tres miembros que permanecían en sus cargos: Luis Felipe Henao (delegado de accionistas minoritarios y presidente de la junta), César Loza (representante de los trabajadores) y Ricardo Rodríguez (delegado de los departamentos productores).

La primera tarea prioritaria de la junta será elegir al nuevo presidente de la petrolera. Henao indicó que el procedimiento estipula que el accionista mayoritario —la Casa de Nariño— envíe las candidaturas para ser estudiadas por la junta. El directivo señaló que se proyecta que Joaquín Gutiérrez sea evaluado y pueda asumir el liderazgo de la compañía la próxima semana.



La auditoría forense

Uno de los aspectos más complejos que rodea a la empresa son las investigaciones por presunta corrupción cometidas durante la administración anterior, la del expresidente Gustavo Petro. Henao confirmó que se adelanta una auditoría forense dirigida por Ricardo Rodríguez, exvicecontralor general de la nación, la cual ya tiene "más de 32 casos emblemáticos identificados con aseguramiento de pruebas e información digital al 100%". Entre los casos auditados se encuentran presuntos pagos por nombramientos, el contrato de COVID tonal building, acuerdos de gas y paneles solares, mantenimiento de plantas e irregularidades en proyectos como Termomorichal 1 y 2. Sobre la magnitud económica de estos hallazgos, Henao afirmó: "Si eso se llega a comprobar, yo creo que sería el mayor detrimento que ha sufrido el país en su historia, estaríamos hablando de billones de pesos".

Dentro de los elementos probatorios recopilados aparecen menciones recurrentes a los "Catalanes" —grupo en el que se ubica al empresario Manuel Grau— y a una persona identificada en las indagaciones bajo el alias de "la bailarina", el cual, según el presidente de la junta, coincide con sospechas sobre la ex primera dama Verónica Alcocer, aspecto que está sujeto a las determinaciones de las autoridades judiciales. Estos hechos se suman a las salidas de la alta gerencia: Ricardo Roa dejó temporalmente la presidencia en abril tras ser imputado por tráfico de influencias, mientras que el presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, se retiró tras la filtración de un audio de 43 minutos donde se discute la presunta influencia de terceros en nombramientos directivos y contratos.



A la par con los cuestionamientos éticos, los indicadores financieros mostraron un fuerte descenso: las utilidades de Ecopetrol cayeron un 57%, pasando de 33,4 billones de pesos en 2022 a 14,4 billones de pesos en 2025 mientras que la valoración bursátil de la compañía se estima actualmente en cerca de 113 billones de pesos.



El fantasma del apagón

Para estabilizar las finanzas y la producción de la empresa, la junta directiva enfatizó la necesidad de retomar de inmediato las tareas exploratorias. Henao sostuvo: "Una empresa que no explora es una empresa que empieza a deteriorarse y Ecopetrol tiene que volver a la exploración".



Colombia produce actualmente 700.000 barriles de petróleo diarios. La meta trazada busca recuperar rápidamente una producción de 800.000 barriles por día y alcanzar 1 millón de barriles diarios a través de nuevas licitaciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). De igual manera, se prevé impulsar proyectos no convencionales en la falla La Luna en el Medio Magdalena —abarcando sectores de San Martín (Cesar), Puerto Wilches y Barrancabermeja (Santander), y Antioquia—, lo que podría atraer inversiones por más de 9.000 millones de dólares en un periodo de 10 años.

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En el frente operativo inmediato, la petrolera debe contribuir a conjurar la amenaza de racionamiento eléctrico ante el fenómeno de El Niño. Actualmente, el país importa cerca del 39% del gas nacional. Ante la proyección de que los aportes hídricos caigan a niveles del 13%, el sistema requerirá el suministro de 34.000 barriles diarios de diésel para mantener operativas las plantas térmicas. Para responder a este desafío, Ecopetrol busca optimizar la infraestructura de regasificación operando la planta Spec al 98% e impulsando el ingreso de las regasificadoras del Pacífico y Puerto Bahía.

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