Precio del dólar en Colombia: así abrió la TRM este martes 8 de septiembre de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió este martes 8 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.126,08, de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera. Este valor aplica para los días comprendidos entre el 5 y el 8 de septiembre y se mantiene como la referencia oficial para las operaciones cambiarias en el país. Cabe aclarar que el pasado 7 de septiembre era día festivo en Estados Unidos.

Los registros históricos de septiembre muestran además que la TRM arrancó el mes en $3.213,97 el pasado 1 de septiembre. Posteriormente descendió a $3.184,00 el 2 de septiembre, pasó a $3.140,55 el 3 de septiembre, registró $3.141,36 el 4 de septiembre y finalmente se ubicó en $3.126,08 desde el 5 de septiembre. Como resultado, el dólar acumula una disminución de $87,89 frente al valor con el que inició septiembre. La variación equivale a una reducción de 2,73 % en los primeros días del mes.



Precio del dólar en agosto de 2026: así fue su comportamiento

El comportamiento del dólar durante agosto estuvo marcado por movimientos graduales que llevaron la TRM a oscilar entre niveles cercanos a los $3.000 y valores superiores a los $3.200 al finalizar el mes. Las cifras oficiales muestran que la tasa se ubicó en $3.048,12 el 24 de agosto. Un día después ascendió a $3.056,51 y posteriormente llegó a $3.081,67 el 26 de agosto. La tendencia continuó con registros de $3.118,24 el 27 de agosto y $3.144,28 el 28 de agosto.

Durante los últimos días del mes, la tasa representativa se incrementó hasta $3.202,79, valor que estuvo vigente entre el 29 y el 31 de agosto. Ese comportamiento llevó la divisa estadounidense a ubicarse por encima de los niveles observados durante gran parte de agosto. Sin embargo, el comienzo de septiembre modificó esa tendencia. Desde el registro de $3.202,79 al cierre de agosto hasta la TRM vigente de $3.126,08, el dólar acumula una reducción de $76,71. Los datos permiten observar que la moneda estadounidense registró un aumento durante la recta final de agosto, pero comenzó septiembre con retrocesos consecutivos que la llevaron nuevamente a ubicarse cerca de los $3.100.



Precio del dólar en casas de cambio

La diferencia corresponde a la brecha entre el precio promedio de compra y venta reportado por las casas de cambio de cada ciudad. Cúcuta registra la menor diferencia ($45), mientras que Cartagena presenta la mayor ($200):



Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Diferencia Bogotá $3.162 $3.242 $80 Cali $3.140 $3.310 $170 Cartagena $3.050 $3.250 $200 Cúcuta $3.180 $3.225 $45 Medellín $3.077 $3.209 $132 Pereira $3.150 $3.250 $100

¿Qué esperar del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, analizó cómo sería el comportamiento para la semana del 7 al 11 de septiembre de 2026: “Es una semana donde la inflación toma el protagonismo a nivel local y global. El IPC de EE.UU. del viernes es el evento que concentra el mayor poder de movimiento para los mercados globales, siendo el último dato antes del FOMC del 16 de septiembre. El conflicto en Medio Oriente sigue siendo la variable amplificadora: con el petróleo en niveles elevados, cualquier nueva escalada podría reactivar con fuerza las expectativas inflacionarias globales y presionar aún más al dólar al alza".



"Escenario favorable para monedas emergentes: IPC de EE.UU. del viernes cede por debajo de lo esperado, reduciendo las probabilidades de alza de la Fed en septiembre. El petróleo modera ante avances diplomáticos en Medio Oriente. El USDCOP podría profundizar su apreciación hacia 3,080–3,110. Escenario adverso para monedas emergentes: IPC de EE.UU. sorprende al alza consolidando el alza de septiembre como escenario base. El petróleo consolida en niveles elevados por nueva escalada en Medio Oriente. El USDCOP podría revertir hacia 3,200–3,250“, indica el experto de la fintech Global66", puntualizó el experto,

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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