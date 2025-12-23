Dólar en Colombia hoy martes 23 de diciembre: divisa tuvo nueva caída respecto al peso

Este martes 23 de diciembre de 2025 el precio del dólar en Colombia quedó en 3.792 pesos acorde con la más reciente tasa representativa del mercado (TRM) publicada en la página oficial del Banco de la República de Colombia. Con este nuevo valor, el dólar estadounidense bajó su precio en 25 pesos colombianos y, por segunda vez consecutiva, presenta una baja en su respectivo precio, luego de que el pasado lunes también se registrara una disminución importante.

El comportamiento cambiario en las primeras tres semanas de diciembre se caracterizó por una tendencia al alza. Tras abrir el mes con una cotización de $3.744,43, la TRM subió progresivamente hasta establecer un récord mensual de $3.874,71 el 19 de diciembre. Esta fluctuación supuso un encarecimiento de la divisa de aproximadamente 130 pesos respecto a su valor inicial.



Precio del dólar en Colombia por ciudades

Aparte de la tasa oficial (TRM), el valor del dólar en los establecimientos de cambio registra variaciones dependiendo de la ubicación geográfica. Para la jornada de este lunes, 22 de diciembre de 2025, los precios medios se sitúan de la siguiente manera:



Bogotá

Compra: $3,729

Venta: $3,839

Medellín

Compra: $3,656

Venta: $3,808

Cali

Compra: $3,685

Venta: $3,855

Cartagena

Compra: $3,600

Venta: $3,850

Cúcuta

Compra: $3,710

Venta: $3,750

Definición y procedimiento de cálculo de la TRM

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) constituye el referente legal que establece el precio del dólar en relación con el peso colombiano para fines comerciales y financieros. Dicho índice se determina cada jornada a partir de los registros de compra y venta de moneda extranjera efectuados por las entidades financieras reguladas, lo que permite medir el pulso efectivo de la oferta y la demanda de divisas.

La responsabilidad de certificar la TRM recae en la Superintendencia Financiera de Colombia, organismo que divulga el dato cada día laboral con una validez de 24 horas. Es fundamental aclarar que este valor difiere del que se maneja en el mercado minorista de las casas de cambio, donde los precios se ven alterados por costos operativos, stock de billetes y las dinámicas particulares de cada establecimiento.

Dada su naturaleza oficial, este indicador resulta esencial para gestionar el comercio exterior, cancelar deudas pactadas en dólares, consolidar estados financieros y calcular gravámenes tributarios. De igual modo, funciona como la guía principal para el sector bancario y las compañías con presencia global. Cabe destacar que, si bien la TRM es el estándar legal, el precio de negociación inmediata puede variar, sobre todo en momentos de inestabilidad económica donde los cambios de precio son más bruscos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO