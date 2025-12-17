Precio del dólar hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, en Colombia: subió la TRM

En la mañana del miércoles 17 de diciembre, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se sitúa en 3 847,10 COP por dólar, cifra oficial reportada por el Banco de la República y divulgada por medios financieros. Ese monto refleja un incremento de 29,51 pesos respecto al martes 16, cuando la TRM cerró en 3 817,59 COP. Ese ascenso corresponde a una variación diaria del 0,77 %, un movimiento típico por ajustes financieros e información global.

La evolución del dólar durante diciembre muestra un ascenso moderado. El mes comenzó con una TRM de 3 744,43 COP el 1 de diciembre, y al día 16 se registró en 3. 817,59 COP, lo que representa un aumento de 73,16 pesos, equivalente al 1,95 %. Esa variación, relativamente contenida, refleja un diciembre de comportamiento al alza pero sin volatilidad excesiva.



Durante las primeras dos semanas de diciembre se observaron movimientos notables. El 4 de diciembre la TRM bajó a 3 780,80 COP, lo que implicó un descenso de 36,86 pesos respecto al día anterior. Luego, el 5 de diciembre cerró en 3 757,92 COP, otro retroceso que sugiere episodios de toma de ganancias. El lunes 8 se elevó nuevamente a 3 830,02 COP, nivel que se mantuvo estable hasta el martes 9.



El martes 10 subió a 3 861,34 COP, siendo el máximo diario del mes. Eso implicó un repunte relevante en unas semanas marcadas por influencias de mercados globales y comportamiento del crudo. El día 11 mostró comprensión a la baja hasta 3 854,28 COP, una corrección suave. Finalmente, el martes 15 y miércoles 14 se mantuvo en 3 788,53 COP.



Precio del dólar en casas de cambio este 17 de diciembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.730 – venta $3.860

compra $3.730 – venta $3.860 Medellín: compra $3.700 – venta $3.850

compra $3.700 – venta $3.850 Cali: compra $3.700 – venta $3.830

compra $3.700 – venta $3.830 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.770

compra $3.730 – venta $3.770 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.

La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.

Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL