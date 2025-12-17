En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, en Colombia: subió la TRM

Precio del dólar hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, en Colombia: subió la TRM

La Tasa Representativa del Mercado de hoy refleja un incremento de 29,51 pesos respecto al martes 16. Así está el precio del dólar en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de dic, 2025
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: cómo está la TRM miércoles 17 de diciembre
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: cómo está la TRM miércoles 17 de diciembre -
