Precio del dólar hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, en Colombia: así está la TRM

El lunes 22 de diciembre de 2025 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia se ubicó en 3.817,93 pesos por dólar, un nivel ligeramente inferior al registrado el viernes 19 de diciembre, cuando cerró en 3.874,71 pesos. Esto implica una disminución de 56,78 pesos, equivalente a una caída diaria del 1,47 %.

Durante el mes de diciembre, el comportamiento de la divisa ha mostrado una tendencia ascendente moderada. El primer día del mes, el 1 de diciembre, el dólar cotizaba en 3.744,43 pesos; esa cifra representó tanto el valor de apertura como el mínimo alcanzado en la jornada inicial. Desde esa referencia, la TRM se incrementó hasta los 3.874,71 pesos el 19 de diciembre, alcanzando así un récord intramensual. En esas tres semanas, el alza fue de aproximadamente 130,28 pesos, lo que representa un aumento del 3,48 % en el periodo.



Precio del dólar en casas de cambio este 22 de diciembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este lunes, 22 de diciembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.730 – venta $3.850

compra $3.730 – venta $3.850 Medellín: compra $3.680 – venta $3.820

compra $3.680 – venta $3.820 Cali: compra $3.720 – venta $3.850

compra $3.720 – venta $3.850 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.710 – venta $3.760

compra $3.710 – venta $3.760 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.



La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.



Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.



El euro cae a 1,17 dólares ante los problemas presupuestarios de Francia

El euro cayó este viernes de nuevo al nivel de los 1,17 dólares, ante los problemas de las finanzas públicas de Francia, que no aprobará el presupuesto antes de fin de año. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1720 dólares, frente a los 1,1738 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1712 dólares. La confianza del consumidor subió en Estados Unidos en diciembre 1,9 puntos, hasta 52,9 puntos, según datos de la Universidad de Michigan.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reconoció este viernes que no podrá adoptar los presupuestos generales del Estado antes de final de año, después de que en apenas unos minutos fracasaran las negociaciones en la comisión mixta entre senadores y diputados reunidas a primera hora de la mañana.

El euro apenas se movió porque los inversores no tienen mucho interés en comprar euros. No obstante, la decisión del BCE de mantener las tasas en el 2 % y las revisiones al alza del crecimiento y la inflación de 2026 respaldan al euro porque probablemente dejará inalterado el precio del dinero en ese nivel durante algún tiempo y después lo subirá.

El BCE publicó este viernes unos datos que muestran que las presiones salariales subirán en 2026, según reflejan los acuerdos salariales firmados hasta finales de noviembre de este año.

El crecimiento salarial negociado en los convenios colectivos será del 2 % en el primer trimestre de 2026, remontará hasta el 2,1 % en el segundo trimestre, llegará al 2,5 % en el tercer trimestre y al 2,7 % en el cuarto trimestre del próximo año. El crecimiento salarial negociado, que el BCE tiene muy en cuenta al decidir su política monetaria debido a su repercusión en la inflación, se ha reducido en 2025 progresivamente.

La decisión de los líderes de la Unión Europea (UE) de financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario sin usar los activos rusos inmovilizados por las sanciones es buena para el euro, considera el analista de ING Chris Turner.

Esta deuda, que se considerará un activo de renta fija seguro, debería encontrar inversores dispuestos a comprar, prevé Turner. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1703 y 1,1737 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

