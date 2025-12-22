En vivo
Precio del dólar hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, en Colombia: así está la TRM

El primer día del mes, el 1 de diciembre, el dólar cotizaba en 3.744,43 pesos. Este lunes, la Tasa Representativa del Mercado abrió por encima de $3.800.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de dic, 2025
El primer día del mes, el 1 de diciembre, el dólar cotizaba en 3.744,43 pesos -
Getty Images

