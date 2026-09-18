Resultados del chance Dorado Mañana hoy, viernes 18 de septiembre de 2026: revise la quinta cifra

El chance El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Su popularidad se debe a que se realiza en horas de la mañana y ofrece diversas modalidades de apuesta, permitiendo que miles de personas sigan diariamente los resultados para verificar si lograron acertar el número ganador.



Este juego forma parte de la familia de sorteos El Dorado, que también cuenta con ediciones en otros horarios durante la jornada. En el caso de Dorado Mañana, los participantes pueden seleccionar números de hasta cuatro cifras y complementar su apuesta con la denominada Quinta, una cifra adicional que amplía las opciones de premio dependiendo de la modalidad elegida. El sorteo es operado en Bogotá y se realiza de lunes a sábado en días no festivos. La transmisión suele emitirse a través de canales oficiales y es seguida por jugadores que buscan conocer el resultado apenas concluye el procedimiento de selección de números.



Resultados del Dorado Mañana hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

Los resultados del chance Dorado Mañana correspondientes al viernes 18 de septiembre de 2026 son los siguientes:



Número ganador:

La Quinta:

Los apostadores deben verificar siempre los resultados a través de canales autorizados y conservar el comprobante original de la apuesta para cualquier proceso de validación o cobro de premios. Uno de los aspectos más consultados por los jugadores es el horario del sorteo. El Dorado Mañana se transmite de lunes a sábado a las 10:55 de la mañana, convirtiéndose en uno de los primeros chances del día para los apostadores colombianos. Gracias a este horario, los resultados suelen conocerse antes del mediodía, permitiendo que los participantes revisen rápidamente si su apuesta resultó favorecida.



Modalidades de juego del chance Dorado Mañana

El Dorado Mañana ofrece varias alternativas de apuesta basadas en la cantidad de cifras acertadas. Los participantes pueden elegir números entre 0000 y 9999, además de incluir la Quinta en determinadas modalidades. Entre las formas más comunes de participación se encuentran:



Acierto de la última cifra.

Acierto de las dos últimas cifras.

Acierto de las tres últimas cifras.

Acierto de las cuatro cifras en orden exacto.

Modalidades que incorporan la Quinta del Dorado.

La estructura del juego permite que cada apostador decida el tipo de apuesta que desea realizar de acuerdo con sus preferencias y el valor que desee invertir. La Quinta es un número adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta cifra complementaria forma parte de una de las características más conocidas de la familia Dorado y puede ser determinante en algunas modalidades de apuesta. Por esta razón, además de revisar el número de cuatro cifras, muchos jugadores también consultan el resultado de la Quinta una vez finaliza el sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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