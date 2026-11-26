Este jueves se realiza un nuevo sorteo del Dorado Mañana en Colombia. Los jugadores podrán consultar las cuatro cifras ganadoras y la quinta cifra para comprobar si su apuesta coincide con el resultado de la jornada.

Resultado del Dorado Mañana de hoy, 26 de noviembre de 2026

El sorteo del Dorado Mañana de este jueves 26 de noviembre corresponde al número 5563 y está programado para las 11:00 de la mañana. La combinación ganadora se conocerá una vez finalice la extracción y el operador publique los datos correspondientes.

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Estos son los resultados que deben revisar los participantes:



Número ganador: pendiente de publicación oficial.

Quinta cifra: pendiente de publicación oficial.

El resultado de este jueves todavía no aparece disponible en las fuentes consultadas. Por eso, quienes hicieron sus apuestas deberán esperar a que se publique la combinación oficial para comparar los números con los de su tiquete.



Es importante revisar también la fecha y la modalidad del juego. El Dorado cuenta con diferentes sorteos durante el día y cada uno tiene resultados independientes.

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¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m., hora colombiana. La transmisión está programada por Canal UNO y, después de la extracción, los resultados se pueden consultar en los portales habilitados para informar las cifras ganadoras.

Este chance corresponde a la primera modalidad diaria de El Dorado. Más tarde se realiza el sorteo Dorado Tarde, que tiene su propio horario y una combinación diferente.

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Por esta razón, los participantes deben verificar que el resultado que consultan corresponda a la jornada de la mañana y al día en que realizaron la apuesta.

¿Cuál fue el último resultado del Dorado Mañana?

El sorteo del miércoles 25 de noviembre de 2026 dejó como número ganador el 6399, acompañado de la quinta cifra 6.

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Estos fueron los datos de la jornada anterior:

Fecha: miércoles 25 de noviembre de 2026.

Número ganador: 6399.

Quinta cifra: 6.

Sorteo: 5562.

Esta combinación corresponde al sorteo del miércoles y sirve para que los jugadores de esa fecha comprueben sus apuestas. No debe confundirse con el resultado de este jueves, que tendrá sus propias cifras.

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¿Cómo consultar los resultados del Dorado Mañana?

Los resultados se pueden consultar después del sorteo en los canales de información del operador y en los portales especializados en loterías y chances. Para comprobar una apuesta, es necesario tener a la mano el tiquete y revisar que coincidan la fecha, la modalidad y los números seleccionados.

Tenga en cuenta estas recomendaciones:

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Confirme la fecha: revise que el comprobante corresponda al jueves 26 de noviembre. Verifique el sorteo: asegúrese de que su apuesta sea para Dorado Mañana y no para Dorado Tarde. Compare las cifras: compruebe el número de cuatro dígitos y la quinta cifra, de acuerdo con la modalidad de su apuesta. Conserve el comprobante: no lo pierda ni lo deseche antes de verificar el resultado y conocer si tiene derecho a un premio.

Si su tiquete coincide con alguna de las combinaciones premiadas, consulte los procedimientos de reclamación y los requisitos establecidos por el operador. La validación del comprobante es necesaria para adelantar cualquier trámite.

Recuerde que cada sorteo es independiente: los números que han salido en jornadas anteriores no permiten anticipar los resultados siguientes. La participación en juegos de azar está dirigida exclusivamente a mayores de edad y debe hacerse de manera responsable.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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