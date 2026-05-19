En la jornada de este martes 19 de mayo de 2026, la atención de miles de ciudadanos en Colombia se concentra nuevamente en uno de los juegos de azar más tradicionales y concurridos del país: el Dorado Mañana. Este sorteo, que ha consolidado su popularidad gracias a su frecuencia y a las múltiples posibilidades de acierto que ofrece, se realiza de lunes a sábado a las 10:55 a. m., brindando a los colombianos una oportunidad temprana para probar su fortuna.



A continuación, presentamos el estado de la información para la mañana de hoy, recordando que este sorteo representa la ilusión de miles de familias que buscan un alivio económico a través de un sistema de apuestas versátil y transparente.



Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, martes 19 de mayo de 2026

Números ganadores : 1736

: 1736 La "Quinta" cifra: 3

Es fundamental recordar a todos los apostadores que, aunque los resultados se transmiten en tiempo real a través de canales digitales y plataformas como YouTube, la información oficial siempre debe ser verificada en medios de comunicación y puntos autorizados para garantizar la seguridad del tiquete.

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La jornada de este 19 de mayo sigue a una serie de días con resultados variados que mantienen el interés de quienes buscan patrones en las cifras para orientar su suerte. Al observar la tendencia de los últimos sorteos, los jugadores habituales analizan cada movimiento del azar.

Por ejemplo, el pasado jueves 14 de mayo, la combinación ganadora fue el 2223, acompañada por el 6 como quinta cifra. Un día antes, el miércoles 13 de mayo, el número favorecido fue el 4393, con el 5 como cifra adicional. Si retrocedemos un poco más en el calendario de mayo de 2026, encontramos otros resultados recientes:



7 de mayo: 8502 (quinta cifra 8).

6 de mayo: 9944 (quinta cifra 7).

5 de mayo: 9579 (quinta cifra 0).

¿Cómo participar de Dorado Mañana y cuáles son los premios?

El éxito del Dorado Mañana radica en su versatilidad, permitiendo desde ganancias modestas hasta premios significativos dependiendo de la modalidad elegida por el apostador. Las modalidades vigentes ofrecen diferentes niveles de retribución sobre el valor invertido:



4 cifras directo: Es el premio mayor y paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: Ofrece un pago de 208 veces lo jugado. 3 cifras directo: Multiplica la inversión por 400 veces. 3 cifras combinado: Brinda un retorno de 83 veces el valor de la apuesta. 2 cifras ('pata'): Paga 50 veces el monto seleccionado. 1 cifra ('uña'): Otorga 5 veces el valor jugado.

Para aquellos que resulten favorecidos en la jornada de hoy, existen protocolos estrictos para garantizar la transparencia en el pago. El tiquete original es el documento indispensable y debe estar en perfecto estado, sin tachones ni enmendaduras, y con el reverso debidamente diligenciado. Asimismo, el cobro solo puede ser realizado por mayores de edad con su documento de identidad original.



En los casos donde el premio iguale o supere los $100.000, el procedimiento debe realizarse en puntos autorizados bajo una validación rigurosa. Si la apuesta fue realizada de manera digital, el ganador puede optar por una transferencia electrónica tras verificar su identidad. Es vital recordar que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal colombiana, lo que implica retenciones legales sobre el valor neto a recibir.



Mientras se confirman los datos finales de hoy, el Dorado Mañana se reafirma como una pieza clave en el ecosistema de loterías en Colombia, compartiendo el escenario diario con otros sorteos de gran relevancia como Antioqueñita Día, Cafeterito y el Chontico. La suerte está echada para este 19 de mayo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.