Resultados Baloto del lunes 18 de mayo de 2026: números ganadores de la Revancha

El sorteo de Baloto y Revancha de este lunes, 18 de mayo de 2026, se realiza entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, con transmisión a través de plataformas digitales autorizadas. Quienes jugaron en esta jornada deberán estar atentos a los resultados, ya que existe la posibilidad de acertar la combinación ganadora y acceder al premio mayor.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados completos Baloto y Revancha 18 de mayo de 2026

Baloto

Los números ganadores del sorteo principal fueron los siguientes:



Números ganadores:

Superbalota:

El acumulado del Baloto para este sorteo era de $38.000 millones. En caso de no haber ganadores con la combinación completa, el acumulado aumentará.



Revancha

Los números ganadores del sorteo Revancha son los siguientes:



Números ganadores:

Superbalota:

El acumulado de Revancha para este sorteo era de $3.000 millones. No obstante, al igual que con el Baloto, en caso de no haber ganador con la combinación completa, este incrementará para el próximo sorteo.



¿Cómo son los premios en Baloto y Revancha?

El sistema de premios de Baloto y Revancha funciona bajo un esquema paramutual, lo que implica que los montos entregados dependen del total de ventas registradas en cada sorteo. Del dinero recaudado, el 50 % se destina a la bolsa de premios. Dentro de ese porcentaje, el 36,744 % se asigna al premio mayor, mientras que el resto se distribuye entre las diferentes categorías de aciertos.

Los valores entregados están sujetos a las disposiciones fiscales vigentes en Colombia. Los premios que superan las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) tienen una retención del 20 %, lo que reduce el monto final recibido por el ganador. Este aspecto debe tenerse en cuenta al momento de calcular el dinero neto. En cuanto al costo de participación, una apuesta simple de Baloto tiene un valor de $5.700. Si el jugador decide incluir la opción de Revancha, el precio total asciende a $7.800. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados, entre ellos redes de giros, comercios habilitados y plataformas en línea a través del sitio oficial del juego.



Cómo jugar el Baloto

Para jugar el Baloto en Colombia, se debe adquirir un tiquete en un punto de venta autorizado o a través de plataformas digitales oficiales. El jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, y una superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación constituye una apuesta simple. También existe la opción de jugar con más números, lo que incrementa las posibilidades de ganar, pero también el costo del tiquete.



Además del sorteo principal, se puede activar la opción de Revancha, que utiliza los mismos números seleccionados para participar en un segundo sorteo con un acumulado independiente. El valor total de una apuesta con Revancha es mayor que el de una apuesta sin esta opción.



Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los sábados, y los resultados se publican en medios oficiales. Los premios se asignan según la cantidad de aciertos, y el acumulado mayor se entrega a quien acierte los cinco números más la superbalota. También se otorgan premios menores por aciertos parciales.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL