Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello se pronuncian sobre deportación de Alex Saab a Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela defendió este lunes la deportación a Estados Unidos del empresario Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, al asegurar que se trata de una decisión tomada en función de los intereses nacionales y subrayó que posee nacionalidad colombiana, no venezolana.



Alex Saab fue deportado por "intereses nacionales", según Delcy Rodríguez

"Cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela (...) no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab", afirmó la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante una transmisión del canal estatal VTV.

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Asimismo, indicó que la deportación realizada el sábado fue "una medida administrativa (...) justificada en los intereses nacionales".

Rodríguez había celebrado en diciembre de 2023 el regreso de Saab a Venezuela, tras su liberación en el marco de una negociación entre el Gobierno de Maduro y el entonces presidente estadounidense Joe Biden.



El empresario, detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente trasladado a Estados Unidos en octubre de 2021, fue nombrado diplomático venezolano mientras estaba en prisión y, en 2024, ya en libertad, asumió como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).



Maduro lo defendió en su momento como una figura clave para conseguir medicinas y alimentos durante la escasez en el país en su primer mandato (2014-2019).



Alex Saab cometió "fraudes de todo tipo": Diosdado Cabello

Este lunes el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que Saab incurrió en "fraudes de todo tipo" aún bajo investigación y señaló que poseía una cédula venezolana obtenida de forma irregular desde 2004.

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"Él se presentó con una cédula fraudulenta y con esa cédula hizo algunas cosas y cuando nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada, detallada, no hay ningún expediente (...) que certifique que esa persona sea venezolano, por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo", explicó Cabello durante la rueda de prensa semanal del partido oficialista PSUV.

En ese contexto, recordó que el artículo 271 de la Constitución establece que los extranjeros "responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hecho contra el patrimonio público de otros Estado y contra de los derechos humanos" deben ser deportados.

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"Cuando se le preguntó el numero de cédula dijo: 'no me acuerdo' (...) y a raíz de eso, bueno, una cantidad de fraudes al Estado venezolano están siendo igualmente investigados y cuando hablo de fraudes, hablo de fraudes de todo tipo'", añadió.

Cabello también afirmó que, según organismos de inteligencia estadounidenses y el abogado de Saab, el empresario habría incumplido acuerdos, aunque no ofreció detalles.



Alex Saab "no es venezolano": Diosdado Cabello

"Nosotros hicimos lo que nos corresponde, ahora quiero dejar constancia que no es venezolano, no es venezolano, no hay ningún documento que sustente que sea venezolano", reiteró.

Estas declaraciones se produjeron poco después de que un tribunal federal de Miami acusara nuevamente a Saab por lavado de dinero.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE