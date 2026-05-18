En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
YULIXA TOLOZA
ÁLEX SAAB
NIÑO CAE DE PISO 15
TENSIÓN CUBA - EE. UU.
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Presidente de Cuba habla sobre el derecho del país a “defenderse” frente a las tensiones con EE. UU.

Presidente de Cuba habla sobre el derecho del país a “defenderse” frente a las tensiones con EE. UU.

El mandatario cubano aseguró que la isla tiene el “derecho absoluto y legítimo” a defenderse, aunque insistió en que Cuba “no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país”.

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
Comparta en:
Miguel Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene "el derecho absoluto y legítimo a defenderse" después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán.

"Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EE.UU., sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano", argumentó.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Díaz-Canel reiteró que Cuba "no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país". "No los tiene contra EE.UU, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional", agregó.

Últimas Noticias

Terremoto China
MUNDO

Videos muestran angustiantes momentos tras terremoto de 5,2 en China: dos personas murieron

Shakira
MUNDO

Justicia española falla a favor de Shakira y ordena millonaria devolución de dinero: así reaccionó

El presidente cubano señaló que quien está verdaderamente amenazando con una "agresión militar" a otro país es Washington y que esto, en sí, constituye ya "un crimen internacional".

Sin embargo, Díaz-Canel advirtió que un ataque militar estadounidense a su país tendría devastadoras consecuencias para ambas partes y la región: "De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional".

Díaz-Canel se suma así a las voces del Gobierno cubano que en las últimas horas han reaccionado a la información de este domingo del portal estadounidense Axios, y que no niegan ni confirman que La Habana haya adquirido los citados drones de uso militar a Irán y Rusia.

Publicidad

El canciller, Bruno Rodríguez, aseguró que Cuba "defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU".

"Sin excusa legítima alguna, el Gobierno de EE.UU. construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar", subrayó en redes sociales.

Publicidad

Axios cita en su información declaraciones de un alto funcionario de inteligencia, según las cuales EE.UU. analiza la amenaza de drones procedentes de Cuba que podrían ser enviados contra su Base Naval en Guantánamo (este de la isla), buques militares estadounidenses o Key West, en Florida, y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana.

Esta información se suma a los potenciales argumentos de Washington para justificar una hipotética actuación militar en la isla.

Las relaciones bilaterales se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las amenazas de agresión militar de EE.UU. a la isla. Washington lleva desde enero presionando a La Habana para que acometa reformas políticas y económicas.

AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cuba

Estados Unidos

Donald Trump

Washington DC

La Habana

Publicidad

Publicidad

Publicidad