“Me estoy acabando mentalmente": mamá de Yulixa Toloza, desaparecida tras asistir a centro estético

“Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece”, dijo Nubia Luz Toloza, mamá de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se encuentra desaparecida desde el pasado 13 de mayo cuando asistió al centro estético Beauty Láser y cuyo paradero continúa siendo una incógnita.



La mamá de la víctima envió un mensaje a las autoridades para que encuentren a su hija con o sin vida. “Me acuesto a pensar en ella. Eso es un dolor muy grande una de madre, perder una hija así miserablemente”.

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Agregó que “por favor me colaboren buscando a mi hija todo lo que puedan. Yo soy una madre sola y no tengo sino a mis hijas, que son las únicas que me ayudan para todo”.

Finalmente, la dolida madre pidió que “me consigan a mi hija. La queremos viva o muerta, pero que me la consigan, por Dios, que me avisen para saber dónde está, dónde la tienen, qué me la hicieron. Eso es lo que yo quiero saber de mi hija”.



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La ruta del carro en el que se llevaron a Yulixa Toloza

La desaparición de Yulixa Toloza, tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino en el sur de Bogotá, ha tomado un nuevo rumbo con el hallazgo del vehículo involucrado y la reconstrucción de su trayecto hacia el noreste del país.

Las autoridades lograron seguir el rastro del automóvil negro de placas UCQ 340, pieza clave para esclarecer lo ocurrido y ubicar a la mujer.

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El seguimiento comenzó luego de que cámaras de seguridad captaran a dos hombres sacando a Yulixa del centro estético a las 7:24 p.m. del miércoles. Aún se investiga el lapso entre ese momento y la salida del vehículo de la ciudad.

El primer registro en carretera se dio en la madrugada del jueves, cuando el carro pasó por el peaje Andes a la 1:51 a.m. Posteriormente, fue captado en el peaje El Roble, entre Sesquilé y Gachancipá, a las 2:14 a.m., y luego en Albarracín, en Villapinzón, a las 2:54 a.m.

Uno de los puntos clave de la investigación es el vacío de aproximadamente cuatro horas y 27 minutos después del peaje Albarracín, hasta su reaparición en el peaje de Tuta (Boyacá). Las autoridades intentan determinar si hubo paradas o desviaciones.

Luego, el vehículo continuó su recorrido hacia Santander, pasando por Curití, Los Curos y El Picacho, en dirección a la zona fronteriza.



Llegada a Cúcuta, Norte de Santander

El ingreso a este departamento se registró por Pamplonita y Los Acacios. A las 4:14 p.m. del jueves, cerca de 21 horas después de la desaparición, el carro fue visto en la vía Pamplona–Cúcuta, confirmando su llegada a la región.

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Finalmente, gracias a información de la comunidad, el vehículo fue encontrado en Los Patios, zona residencial cercana a Cúcuta. Según reportes, el inmueble donde estaba habría sido arrendado para ocultarlo.



Lo que investigan del carro hallado en Cúcuta

En el lugar, unidades de la Sijín y de inteligencia adelantan pruebas forenses, incluyendo análisis lofoscópicos, ADN y recolección de evidencias.

Como resultado, dos ciudadanos extranjeros fueron capturados y presentados ante la Fiscalía por desaparición forzada y ocultamiento de pruebas.

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Aunque el vehículo ya está bajo análisis en Cúcuta, la búsqueda de Yulixa continúa en Bogotá. Familiares y allegados recorren sectores como Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y las riberas del río Tunjuelo, a la espera de respuestas sobre su paradero.

