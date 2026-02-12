Así planearon ataque de empresario y su escolta en norte de Bogotá: identificaron a un criminal

El empresario del sector arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, llegaron pasada la una de la tarde del pasado miércoles 11 de febrero al Bodytech de Cabrera, en la calle 85 con carrera Séptima, norte de Bogotá. Lo que parecía ser un día como cualquier otro cambió unas horas después, cuando al salir del establecimiento ambos fueron asesinados a quemarropa por un sicario que vestía un traje y corbata, para no levantar sospechas en el sector.

Noticias Caracol logró establecer que en el homicidio participaron tres personas, incluyendo al hombre que accionó el arma de fuego. Los disparos generaron pánico en los transeúntes, quienes intentaron auxiliar a los dos heridos, pues quedaron fuertemente heridos en el suelo. Fueron trasladados a la Clínica del Country, donde, según mencionó el centro médico, un equipo multidisciplinario los recibió. Sin embargo, llegaron sin signos vitales.

Las autoridades lograron identificar a uno de los presuntos responsables, y se encuentran en la zona recopilando el material probatorio que logre determinar el móvil del crimen y el paradero de los sicarios. Ya hay alrededor de 50 horas de video que analizan los investigadores de la Sijín de la Policía, quienes han reconstruido lo sucedido.



Así se planeó sicariato de empresario en norte de Bogotá

Mientras Aponte Fonnegra hacía sus ejercicios guiados por su entrenador personal, su escolta lo esperaba en la puerta del centro deportivo. Justo afuera del sitio, sobre la calle 85, se ubicó una motocicleta al frente del gimnasio. Mientras tanto, otros dos delincuentes, según contó un investigador a Noticias Caracol, se ubicaron al tiempo en la esquina de una estación de gasolina localizada sobre la carrera Séptima.



Allí permanecieron varios minutos hasta que el señalado sicario recibió una llamada de su cómplice, quien lo alertó, pues la víctima ya estaba saliendo del gimnasio, hacia las 3:40 de la tarde. Tras la llamada, el sujeto, que vestía traje y corbata para no llamar la atención de las autoridades y escoltas que permanecen en la zona, caminó unos 15 metros y disparó en una oportunidad contra el empresario, y en tres oportunidades contra Luis Gabriel Gutiérrez.



Las cámaras de seguridad registraron que, luego de propinar los disparos, el señalado sicario corrió nuevamente hacia la bomba de gasolina cercana, donde lo estaba esperando otro sujeto en motocicleta. Ambos huyeron por la carrera Séptima.

Por otro lado, la familia del escolta, precisamente, llegó hasta el lugar, y contó para Noticias Caracol que Gutiérrez trabajó para el empresario durante cuatro años, después de retirarse de la Policía. De él dependía económicamente su familia: sus dos hijos y su esposa. "Nunca nos manifestó que tuviera amenazas ni nada por el estilo. Por eso se nos hace muy extraño esto, tan repentino, es de no creer hermano... Dos buenas personas porque él decía que el señor (Gustavo Andrés Aponte) era muy devoto de la Virgen, él también devoto, entonces no entendemos cómo hacen tanto mal a personas", aseguró su hermano, Miguel Angel Gutiérrez.



¿Qué se sabe del empresario Gustavo Andrés Aponte?

Tras el crimen, se conoció que Gustavo Andrés Aponte era reconocido en el sector arrocero por ser el propietario de la empresa Arroz Sonora, la cual cuenta con 48 años de historia en el mercado colombiano y lamentó el fallecimiento: "Un hombre que entendió que el verdadero progreso se construye apoyando a quienes más lo necesitan. (...) El campo y la familia Sonora te recordaremos siempre así: cercano, comprometido y sembrando oportunidades".

Aponte también se desempeñaba como miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, organización enfocada en la formación y el acompañamiento integral de menores de edad y familias en condición de vulnerabilidad. "Su compromiso con el bienestar de niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad deja una huella imborrable", añadió la empresa Arroz Sonora. El empresario, asimismo, no tenía antecedentes penales, y por el momento no se conoce una amenaza en su contra.

