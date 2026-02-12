Precio del dólar hoy 12 de febrero de 2026 en Colombia: así está la TRM este jueves

El precio del dólar hoy en Colombia se ubica en $3,671.01, según la Tasa Representativa del Mercado certificada para la fecha por las plataformas que consolidan los datos oficiales del mercado cambiario colombiano. Este valor corresponde al cierre calculado con base en las operaciones del mercado realizadas el día 11 de febrero.

Frente a la cotización del miércoles 11 de febrero, que se situó en $3,659.71, el valor de hoy marca un incremento de $11.30, equivalente a un aumento diario de 0.31%. En los siete días previos a esta fecha, el dólar ha registrado un aumento acumulado de $26.08, equivalente a 0.72%, lo que indica una tendencia alcista reciente dentro de un entorno aún limitado por variaciones moderadas.



En lo correspondiente al mes de febrero, y considerando únicamente los días transcurridos hasta el 12 de febrero, el comportamiento no presenta grandes saltos. Los registros muestran que, en lo corrido del mes, hay un incremento acumulado cercano a $0.54, equivalente a 0.01%, cifra que refleja un periodo de estabilidad relativa.



Si se amplía el análisis al desempeño del dólar desde el inicio del año 2026, los datos presentan un panorama distinto. La TRM al comenzar el año fue de $3,757.08 el 1 de enero, lo que implica que el valor actual representa una caída acumulada de $86.07, equivalente a -2.29%.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.590 $3.700 Medellín $3.520 $3.670 Cali $3.580 $3.700 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.610 $3.650 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 9 al 13 de febrero?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana clave donde confluyen dos fuerzas principales: por un lado, la reevaluación del ciclo de inversión en inteligencia artificial y su impacto en crecimiento y productividad; y por otro, la evolución de los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente empleo e inflación. Tras la reciente corrección de activos de riesgo y el aumento de la volatilidad, el mercado vuelve a quedar altamente dependiente de las próximas cifras para definir si el movimiento actual es una pausa táctica o el inicio de una corrección más profunda. En este contexto, las monedas emergentes, especialmente el peso colombiano continúan mostrando sensibilidad directa a la trayectoria del dólar global".

Añadió: "En un escenario favorable para monedas emergentes, donde los datos de empleo continúen mostrando debilidad y la inflación se mantenga contenida o con sesgo a la baja, el mercado volvería a reforzar la expectativa de recortes de tasas durante el año. Bajo este escenario, el peso colombiano podría extender su avance hacia niveles cercanos a $3.600 apoyado además por flujos hacia activos ligados a commodities".

El experto también señaló que "en un escenario adverso, donde los datos de empleo sorprendan al alza y la inflación muestre mayor persistencia, el mercado podría comenzar a descontar tasas altas por más tiempo. Este contexto favorecería un rebote del dólar a nivel global y una corrección en commodities. En ese caso el peso colombiano encontraría espacio para corregir hacia $3.750, reflejando un giro más defensivo en el apetito por riesgo en el corto plazo".

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL