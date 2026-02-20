En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
IVÁN CEPEDA
PUNCH, MONO VIRAL
ERIC DANE
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde, último sorteo viernes 20 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Tarde, último sorteo viernes 20 de febrero de 2026: números ganadores

El Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte EN VIVO los resultados de este viernes y vea cómo reclamar el premio en caso de acertar las cifras ganadoras.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
Dorado Tarde 20 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Tarde 20 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores -
El Dorado - Canva

Este 20 de febrero de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo de El Dorado Tarde. La transmisión inicia a las 3:30 de la tarde y puede verse en vivo a través de los canales autorizados en YouTube. Para reclamar un premio, es necesario conservar el boleto en un estado que permita verificar su autenticidad; cualquier alteración, como rasgaduras, tachaduras o marcas, puede invalidarlo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Super Astro Sol 20 de febrero de 2025: cuáles son los números ganadores
    Super Astro Sol 20 de febrero de 2025: cuáles son los números ganadores -
    Super Astro Sol/ Getty Images
    ECONOMÍA

    Super Astro Sol resultados del viernes 20 de febrero de 2026: estos son los números ganadores

  2. Caribeña Día 20 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy
    Caribeña Día 20 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
    La Caribeña - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Caribeña Día, último sorteo del viernes 20 de febrero de 2026: números ganadores

Una vez finaliza el sorteo, se publican los resultados completos. Es necesario verificar el número exactamente como aparece, incluida la quinta cifra cuando corresponda, porque todas las posiciones forman parte de la combinación oficial y determinan si hubo acierto.

Números ganadores Dorado Tarde 20 de febrero de 2026

Estos son los números ganadores, con la quinta cifra, del sorteo de este viernes:

  • Número mayor:
  • Quinta cifra:

La apuesta se valida únicamente cuando el número seleccionado coincide de forma exacta con la modalidad y el orden de cifras definidos en el reglamento. El resultado de El Dorado Tarde depende del cumplimiento preciso de esa estructura. Cualquier cambio en las cifras o en su posición invalida la jugada y elimina la posibilidad de cobrar el premio.

Últimos ganadores de El Dorado Tarde

FechaNúmeroQuinta cifra
Jueves 19 febrero 202680460
Miércoles 18 febrero 202621483
Martes 17 febrero 202616065
Lunes 16 febrero 202609735
Sábado 14 febrero 202620719
Viernes 13 febrero 202627000
Jueves 12 febrero 202641815
Miércoles 11 febrero 202653692
Martes 10 febrero 202660844
Lunes 09 febrero 202637036
Sábado 07 febrero 202699258
Viernes 06 febrero 202682812
Jueves 05 febrero 202685620
Miércoles 04 febrero 202637568
Martes 03 febrero 202686440
Lunes 02 febrero 202693661
Sábado 31 enero 202657342
Viernes 30 enero 202629411
Jueves 29 enero 202663386
Miércoles 28 enero 202690721
Martes 27 enero 202668254
Lunes 26 enero 202628325
Sábado 24 enero 202695486
Viernes 23 enero 202605526
Jueves 22 enero 202632321
Miércoles 21 enero 202607038
Martes 20 enero 202606451
Lunes 19 enero 202600525
Sábado 17 enero 202600180
Viernes 16 enero 202634999
Jueves 15 enero 202658342
Miércoles 14 enero 202649715

Modalidades disponibles y valores de pago en el chance El Dorado

El sorteo El Dorado incorpora diversas modalidades de apuesta, definidas para cubrir las opciones disponibles en el juego. Cada modalidad cuenta con una tabla de pagos propia, lo que establece que los premios varíen según la alternativa seleccionada. El monto final a recibir depende del tipo de apuesta y del valor apostado, por lo que cada jugada queda sujeta a las condiciones fijadas en el reglamento:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
  • 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
  • 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Tarde?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:

  • Estar en buen estado.
  • No tener tachones ni enmendaduras.
  • Incluir el reverso diligenciado.
  • Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el cobro se realiza únicamente en puntos autorizados, donde se valida el tiquete y se aplican los procedimientos definidos. En montos más altos pueden exigirse pasos adicionales, de acuerdo con el valor del premio y el canal por el cual se efectuó la apuesta, ya sea presencial o digital. Estos procesos se ajustan a la normativa vigente y buscan asegurar el control de la transacción.

Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, el pago puede realizarse mediante transferencia electrónica. Para este trámite, es necesario completar la verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador, con el fin de confirmar la titularidad de la jugada y evitar pagos indebidos. Todos los premios están sujetos a las disposiciones fiscales aplicables. Esto incluye retenciones obligatorias que se descuentan antes del pago, las cuales pueden modificar el valor final entregado al ganador. Por esta razón, es clave tener en cuenta estas condiciones al momento de reclamar el premio.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Dorado Mañana

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad