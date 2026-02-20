¿Cómo agendar una cita en Colpensiones este 2026? Puede hacerlo en línea o por teléfono

Colpensiones es la Administradora Colombiana de Pensiones responsable de gestionar el Régimen de Prima Media en Colombia, un sistema que garantiza protección económica en distintas etapas de la vida laboral y durante la vejez. Su función central es administrar los aportes pensionales de millones de ciudadanos, reconocer prestaciones económicas como la pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, y asegurar el pago periódico de estas mesadas.

En caso de que no lo sepa, Colpensiones también opera programas complementarios, como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), dirigidos a personas que no alcanzan las semanas necesarias para una pensión tradicional. Esta estructura la convierte en un organismo central dentro del sistema pensional colombiano, con presencia en puntos físicos de atención y una plataforma digital destinada a trámites, consultas y descargas documentales.



Una de las preguntas recurrentes entre los colombianos que se encuentran afiliados a Colpensiones es cómo agendar una cita para ser atendido por asesores en los puntos físicos. Noticias Caracol le explica.



¿Cómo agendar una cita en Colpensiones?

Agendar una cita en Colpensiones es un procedimiento necesario cuando un trámite requiere atención presencial o verificación directa de documentos. La entidad dispone de dos canales oficiales: la plataforma web institucional y las líneas telefónicas habilitadas para este fin. Ambos medios permiten reservar, modificar o cancelar citas sin costo y sin intermediarios.



El proceso inicia con la identificación del usuario y la definición del trámite a realizar, ya que cada cita corresponde a un único procedimiento. El usuario debe asistir personalmente con su documento de identidad, sin excepción, y la llegada debe hacerse con un margen de diez minutos para activar el turno en los atriles dispuestos en los puntos de atención. Si el usuario omite este paso o no llega a tiempo, la cita puede ser cancelada automáticamente y será necesario agendar una nueva.



Agendamiento mediante la plataforma web

El primer canal disponible es el portal oficial. El usuario debe ingresar a la página institucional y seleccionar la opción “Agenda tu cita”, ubicada dentro del menú de canales de atención. El sistema solicita un registro básico si es la primera vez que se usa, y posteriormente permite seleccionar ciudad, tipo de trámite y punto de atención disponible. Tras la elección, el sistema muestra fechas y horarios disponibles y genera una confirmación electrónica. Este procedimiento constituye el mecanismo más utilizado para asignar turnos en los puntos de atención del país.



Agendamiento por línea telefónica

El segundo mecanismo es la línea telefónica oficial destinada a citas. El usuario puede comunicarse dentro del horario habilitado para solicitar, reprogramar o cancelar una reserva. Durante la llamada se verifican datos básicos de identificación, se confirma el trámite y se revisa disponibilidad en los puntos de atención elegidos. Este canal está dirigido a quienes no tienen acceso constante a internet o prefieren realizar el proceso con acompañamiento.

Las líneas generales del servicio al ciudadano también están disponibles para orientar sobre requisitos previos, funcionamiento de la sede electrónica y dudas sobre el trámite que se desea adelantar. Estas líneas no programan citas directamente, pero permiten aclarar qué procedimiento corresponde a cada necesidad y evitar errores en el agendamiento.

Tenga en cuenta que no todos los trámites requieren agendamiento de citas. Por ejemplo, si necesita descargar historia laboral, certificado afiliación, certificado vinculación BEPS, certificado de no pensión y certificado de pensión puede hacerlo desde la página web de Colpensiones. Estos documentos se genera en formato PDF y puede usarse para trámites laborales, bancarios o tributarios sin necesidad de acudir a una oficina.

Aunque gran parte de los trámites se pueden resolver en línea, existen procesos que requieren presencia en un punto de atención. Esto ocurre cuando se deben entregar documentos originales, solicitar revisiones detalladas de historia laboral o presentar reclamos en los que el usuario debe exponer información que requiere verificación directa. Si se trata de terceros realizando gestiones, se debe presentar autorización firmada y los documentos de identidad respectivos.

La llegada oportuna al punto de atención es parte del procedimiento. Tras activar la cita en el atril, el usuario debe permanecer atento al llamado del turno en las pantallas de la oficina. La atención se realiza según el orden asignado por el sistema y la cita aplica para un solo trámite por turno.

