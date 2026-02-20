Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 20 de febrero de 2026: números ganadores

Llega una nueva oportunidad para quienes participaron en El Sinuano Día este viernes, 20 de febrero de 2026. Este sorteo, reconocido en la costa Caribe, se realiza todos los días —incluidos los festivos— a las 2:30 de la tarde. La transmisión oficial se encuentra disponible en YouTube a través de los canales autorizados.
Al revisar el número ganador, es necesario anotarlo exactamente como aparece en la pantalla. Cada dígito forma parte del resultado oficial y no debe omitirse ni sustituirse. Esto incluye la quinta cifra cuando el sorteo la utilice. Registrar el número con precisión evita errores y permite confirmar sin dudas la combinación en caso de acierto.
Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 20 de febrero de 2026
- Número ganador de cuatro cifras:
- Quinta cifra:
El sorteo de El Sinuano Día se desarrolla con el uso de baloteras y bajo un protocolo previamente establecido. En cada jornada participan un notario y delegados autorizados, quienes se encargan de supervisar y certificar cada etapa del procedimiento. La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales, permitiendo observar todo el proceso, desde la apertura del acto hasta la extracción y verificación del número ganador, garantizando así transparencia y trazabilidad en cada sorteo.
¿Cómo jugar El Sinuano Día?
El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.
Últimos resultados de El Sinuano
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|19 febrero 2026
|3680
|Sinuano Noche
|19 febrero 2026
|2190
|Sinuano Día
|18 febrero 2026
|7265
|Sinuano Noche
|18 febrero 2026
|8751
|Sinuano Día
|17 febrero 2026
|8269
|Sinuano Noche
|17 febrero 2026
|2654
|Sinuano Día
|16 febrero 2026
|7897
|Sinuano Noche
|16 febrero 2026
|7340
|Sinuano Día
|15 febrero 2026
|4162
|Sinuano Noche
|15 febrero 2026
|2111
|Sinuano Día
|14 febrero 2026
|6608
|Sinuano Noche
|14 febrero 2026
|7743
|Sinuano Día
|13 febrero 2026
|2611
|Sinuano Noche
|13 febrero 2026
|4695
|Sinuano Día
|12 febrero 2026
|4684
|Sinuano Noche
|12 febrero 2026
|8971
|Sinuano Día
|11 febrero 2026
|3423
|Sinuano Noche
|11 febrero 2026
|7643
|Sinuano Día
|10 febrero 2026
|7330
|Sinuano Noche
|10 febrero 2026
|3792
|Sinuano Día
|09 febrero 2026
|6800
|Sinuano Noche
|09 febrero 2026
|4272
|Sinuano Día
|08 febrero 2026
|7642
|Sinuano Noche
|08 febrero 2026
|4137
|Sinuano Día
|07 febrero 2026
|5852
|Sinuano Noche
|07 febrero 2026
|2588
|Sinuano Día
|06 febrero 2026
|8866
|Sinuano Noche
|06 febrero 2026
|4912
|Sinuano Día
|05 febrero 2026
|2996
|Sinuano Noche
|05 febrero 2026
|3507
|Sinuano Día
|04 febrero 2026
|4195
|Sinuano Noche
|04 febrero 2026
|5021
|Sinuano Día
|03 febrero 2026
|9230
|Sinuano Noche
|03 febrero 2026
|6253
|Sinuano Día
|02 febrero 2026
|7063
|Sinuano Noche
|02 febrero 2026
|9408
|Sinuano Día
|01 febrero 2026
|0905
|Sinuano Noche
|01 febrero 2026
|3371
Modalidades del Sinuano Día
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
- 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
- Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL