Precio del dólar hoy 20 de febrero de 2026 en Colombia: cómo está la TRM este viernes

El precio del dólar en Colombia para este viernes, 20 de febrero de 2026, está fijado en $3.695,72 por dólar, según la Tasa Representativa del Mercado publicada para la fecha. Este valor representa un incremento frente al nivel del dólar observado durante la jornada previa. El registro previo corresponde al jueves 19 de febrero de 2026, día en el que la TRM cerró en $3.669,21 por dólar, un nivel que había mostrado un aumento moderado frente al día anterior, pero que aún permanecía por debajo del valor fijado para este viernes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Al comparar ambos días, la diferencia entre el valor de hoy y el del jueves es clara: el dólar sube $26,51, lo que equivale a una variación diaria del 0,72%. Esta diferencia marca un avance puntual tras varios días en los que la moneda había registrado movimientos contenidos, aunque con una tendencia al alza en algunos momentos de la semana.



El comportamiento de la divisa durante 2026 ayuda a contextualizar la cifra de este viernes. El año comenzó con una TRM ubicada en $3.757,08 el 1 de enero de 2026, según los registros oficiales del histórico del dólar en Colombia. Comparar ese valor inicial con el precio del dólar del 20 de febrero muestra una disminución acumulada de $61,36, que corresponde a una variación de -1,63% en lo que ha transcurrido del año.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.590 $3.690 Medellín $3.480 $3.630 Cali $3.580 $3.700 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.620 $3.660 Pereira $3.730 $3.800

El euro baja después de que la Reserva Federal mostrara cautela con las bajadas de los tipos

El euro cayó por debajo de 1,18 dólares, al mínimo desde hace cuatro semanas, tras la publicación de nuevos datos de la economía estadounidense y después de que la Reserva Federal (Fed) mostrara cautela con las bajadas de los tipos de interés porque prevé presiones inflacionistas.



El euro se cambiaba hacia las 16.15 horas GMT a 1,1762 dólares, frente a los 1,1820 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó este jueves el cambio de referencia del euro en 1,1753 dólares.

Publicidad

Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos cayeron a 206.000 la semana pasada, desde las 229.000 la semana anterior y muy por debajo de las previsiones. La Fed dijo en las actas de su última reunión de política monetaria de finales de enero que algunos miembros consideraron que el banco central podría aumentar los tipos si la inflación supera sus expectativas.

Ante este tono más duro de la Fed, la analista de Commerzbank Antje Praefcke descarta ahora un recorte de las tasas de interés en marzo y menos de dos recortes en 2026. Actualmente tasa de referencia de la Fed se sitúa en un rango entre el 3,5 y el 3,75 %. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1743 y 1,1807 dólares.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL