Dorado Tarde hoy, sábado 29 de agosto de 2026: consulte el resultado del sorteo

El Dorado Tarde tiene este sábado 29 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo de chance, en la que se define una combinación de cuatro cifras y una quinta balota. El resultado permite a quienes participan revisar sus tiquetes y determinar si obtienen algún premio de acuerdo con la modalidad seleccionada.

La extracción se realiza en horas de la tarde y el número ganador se conoce una vez termina el sorteo. La información debe ser contrastada con los canales autorizados antes de adelantar cualquier trámite relacionado con un posible premio.

El resultado de la jornada anterior, correspondiente al viernes 28 de agosto, fue 0889, mientras que la quinta balota correspondió al número 9.

¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:25 p.m., de acuerdo con la información suministrada sobre este juego de chance.



La jornada también cuenta con transmisión a través de Canal 1, lo que permite seguir el desarrollo del sorteo y conocer la combinación que resulta seleccionada.



¿Cómo se juega Dorado Tarde?

El participante debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y seleccionar la modalidad en la que desea realizar su apuesta.

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El juego contempla diferentes posibilidades de acierto:



Cuatro cifras directo: las cuatro cifras deben coincidir y conservar el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, aunque estén en diferente posición.

Tres cifras directo: deben acertarse las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: permite acertar las tres últimas cifras sin importar su orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: corresponde al acierto de la última cifra.

El valor que recibe el ganador depende de la modalidad y de la cantidad apostada.

Resultado de Dorado Tarde hoy 29 de agosto

La combinación ganadora correspondiente al sorteo de este sábado 29 de agosto de 2026 se actualiza una vez es divulgada oficialmente:



Número ganador: 6988

6988 Quinta cifra: 7

¿Cuánto paga Dorado Tarde?

El plan de premios establece diferentes valores según el tipo de acierto:



Modalidad Cuánto paga por lo apostado 4 cifras directo 4.500 veces 4 cifras combinado 208 veces 3 cifras directo 400 veces 3 cifras combinado 83 veces 2 cifras o pata 50 veces 1 cifra o uña 5 veces

Estos valores corresponden al plan de premios informado para el juego y están sujetos a las condiciones aplicables.



¿Qué debe hacer si su número resulta ganador?

Si el número registrado en el tiquete coincide con una combinación premiada, lo primero es conservar el comprobante original en buen estado. Este documento es necesario para validar la apuesta y adelantar el proceso de pago.

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El ganador también debe presentar su documento de identidad y acudir exclusivamente a los puntos o canales autorizados. Para premios de mayor cuantía pueden aplicarse requisitos adicionales y las retenciones establecidas por la normativa colombiana.

También es importante revisar que la información del resultado corresponda efectivamente al sorteo del 29 de agosto de 2026 antes de iniciar cualquier reclamación.

Además de las cuatro cifras que conforman el resultado principal, Dorado Tarde incluye una quinta balota, que corresponde a un número adicional anunciado junto con la combinación ganadora.

Este dato hace parte de la información oficial de cada jornada y debe consultarse junto con el resultado principal para determinar los posibles aciertos asociados a las modalidades del juego.

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Los premios tienen un plazo para ser reclamados. En caso de que el ganador no realice el cobro dentro del término establecido (365 días), los recursos tienen el destino previsto por la legislación colombiana para los juegos de suerte y azar.