Super Astro Sol hoy, sábado 29 de agosto de 2026: consulte el número y signo del sorteo

El Super Astro Sol tiene este sábado 29 de agosto una nueva jornada. El juego de azar combina en cada sorteo un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco, datos que posteriormente permiten establecer los aciertos de las apuestas realizadas.

¿Cómo funciona Super Astro Sol?

Este juego se diferencia de otros tipos de chance porque la apuesta involucra dos elementos: una cifra y un signo zodiacal.

Para participar, se selecciona:



Un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999.

Uno de los 12 signos del zodiaco.

Los signos disponibles son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.



De acuerdo con la modalidad escogida, el resultado puede determinar distintos niveles de premio. Por eso, además de revisar las cuatro cifras, es necesario comprobar el signo registrado en la apuesta.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p.m. La combinación ganadora se divulga después de finalizar la jornada correspondiente.

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Resultado anterior de Super Astro Sol

Como referencia, el sorteo realizado el viernes 28 de agosto de 2026 deja como resultado el número 0914, acompañado del signo Tauro.

Este dato corresponde a una jornada anterior y no reemplaza la combinación que se establece en el sorteo de este sábado.

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Resultado de Super Astro Sol hoy 29 de agosto

El resultado correspondiente al sorteo de este sábado 29 de agosto de 2026 queda de la siguiente manera una vez sea divulgado oficialmente:



Número ganador: 6366

Signo zodiacal: Acuario

El resultado debe consultarse en los canales autorizados para evitar confusiones con combinaciones de jornadas anteriores.

¿Qué debe hacer si acierta?

Si la combinación registrada en el comprobante coincide con el resultado premiado, el tiquete debe conservarse en buen estado y presentarse en los puntos autorizados para realizar la validación correspondiente.

También es importante verificar las condiciones de la modalidad jugada y los requisitos establecidos para el pago del premio. Antes de iniciar cualquier reclamación, se recomienda comprobar que tanto el número como el signo correspondan al sorteo del 29 de agosto de 2026. Los juegos de suerte y azar deben realizarse únicamente mediante canales y operadores autorizados.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co