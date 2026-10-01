¿Por qué Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la ANDI? Los motivos que mencionó en su carta

El economista Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). La noticia se confirmó este jueves 1 de octubre. Desde el año 2013 Mac Master presidía la asociación, dedicada a "difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa".



"He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección General. No ha sido una decisión sencilla", aseguró el economista en un comunicado compartido este jueves.

Mac Master se mantuvo al frente de la ANDI durante más de una década y aseguró en su carta que la renuncia se da, entre otros aspectos, por "circunstancias inesperadas y preocupantes que han hecho particularmente complejo el entorno de la Asociación, con potenciales efectos adversos sobre sus afiliados y sobre sus funcionarios". El ahora expresidente de la ANDI aseguró que "múltiples presiones han afectado" la capacidad de la asociación de actuar libremente y que por eso "la Junta de Dirección General, su Mesa Directiva y yo mismo hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para propiciar una solución y unas condiciones que le permitieran a la Asociación cumplir plenamente su función". añadió.

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El economista admitió que a pesar de los esfuerzos de mantener el diálogo abierto entre la ANDI, el Gobierno y otros actores, estos "resultaron infructuosos". Mac Master dijo que siembre ha "creído en la inteligencia colectiva y en la necesidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones puedan trabajar juntos, incluso en medio de diferencias, con respeto, independencia y sentido de responsabilidad nacional. Lo intentamos y no tuvimos éxito".



Ante este escenario, la prioridad del dirigente fue resguardar la estabilidad de la institución y evitar trasladar costos a sus representados. Según explica, "hacer empresa en Colombia ha sido siempre un acto heroico. No tiene sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial para una sociedad que necesita crecer aceleradamente". Por ello, concluyó que su retiro era el camino para proteger la autonomía del gremio: "Ninguna convicción personal puede estar por encima de la responsabilidad de proteger una institución y a quienes hacen parte de ella; hay momentos en los que defender una causa exige resistir, y hay otros en los que exige impedir que los costos de esa defensa recaigan sobre terceros".



Mac Master remarca la trascendencia de mantener un sistema de pesos y contrapesos que proteja la democracia y se despide expresando un profundo agradecimiento al equipo de trabajo y a los empresarios afiliados. Cierra asegurando que "la ANDI es mucho más grande que cualquiera de las personas que temporalmente hemos tenido el privilegio de liderarla» y reafirma que se retira «con enorme gratitud y con la convicción del deber cumplido".

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Durante unas declaraciones a medios, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que la renuncia de Mac Master fue una decisión autónoma. "Los gremios son espacios de interlocución entre sectores empresariales y Gobierno, y entre más fluya y más fácil sea esa comunicación mejor para los dos lados", fue parte de lo que dijo el ministro. El senador Andrés Forero, del partido Centro Democrático, también se pronunció sobre la renuncia y aseguró que con esa decisión "no gana el Gobierno y si pierde la institucionalidad y la democracia. La independencia y autonomía gremial se debe defender y por eso rechazó categóricamente lo ocurrido. Lo que estuvo mal con Petro está mal ahora".

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