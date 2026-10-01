¿Qué dicen los expertos sobre la propuesta de aumento de la edad de pensión en Colombia?

En Colombia un hombre se pensiona a los 62 años y una mujer a los 57, edades que pueden resultar prematuras no solo por temas de productividad, sino porque la esperanza de vida ha subido hasta los 76.5 años. Eso lleva a que el disfrute de una pensión sea en los hombres de entre 15 y 25 años y en las mujeres de entre 20 y 28 años. Sin contar que al morir pueden quedar sobrevivientes que heredan esa pensión por muchos años más.



En días pasados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó la necesidad de abrir un debate sobre un posible aumento de la edad de pensión en Colombia y la unificación para hombres y mujeres. La propuesta de aumentar la edad de pensión busca garantizar la sostenibilidad del sistema pensional. Entre los expertos hay posiciones diferentes sobre la propuesta, muchos lo ven necesario, pero algunos advierten el impacto social que tendría.

"Claramente la esperanza de vida está aumentando en todo el mundo, la longevidad por consiguiente pues lo mismo. Y para el caso de las mujeres la esperanza de vida es más alta que la de los hombres en promedio unos 3 años, 3.7 años para el caso de Colombia", aseguró Alejandra Sánchez, experta en pensiones y profesora de la Universidad Nacional. El otro problema de fondo es que en el régimen público que administra Colpensiones nadie ahorra lo suficiente para financiar la pensión que va a recibir durante tantos años.

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El Estado termina subsidiando la diferencia que puede ser desde 70 millones de pesos para una pensión de un salario mínimo y hasta 800 millones de pesos para una pensión de 25 salarios mínimos. Eso lleva a que el Estado se gaste 73 billones de pesos en pagar pensiones de prima media cada año y a que este 2026 ya esté enfrentando un faltante de 5.5 billones de pesos.



Por razones similares en muchos países ya han elevado y hasta unificado las edades de pensión. En países desarrollados las edades de pensión llegan hasta los 67 años tanto para hombres como para mujeres, y en países comparables de nuestra región llegan hasta los 65 años para todos los afiliados. Por eso la discusión de la edad pensional es válida, pero teniendo en cuenta la realidad social del país. "Las mujeres que cotizan formalmente tienen salarios en promedio más bajos que los de los hombres, cotizan durante menos tiempo que los hombres, sus trabajos son más inestables", añadió Sánchez.



¿Cuáles son las opiniones de expertos respecto al aumento de la edad de pensión?

Por su parte, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, aseguró que quedó un consenso pendiente: "Los parámetros que es la edad de pensión, las semanas de cotización y eso que llaman la tasa de reemplazo". Pero el Gobierno actual aún no está considerando negociar esos tema, algo que fue confirmado por el vicepresidente José Manuel Restrepo. "Nosotros no hemos hablado absolutamente nada de este tema. Esta es una discusión que entre otras además seguramente se ha dado en el marco del Congreso de la República, desconozco cuál es la idea de la misma. Lo que está absolutamente claro es que existe ya un proyecto de ley de la República que tiene que ser implementado y ya veremos cuál camino", aseguró el alto funcionario.



Para la experta Alejandra Sánchez hay que resolver primero el tema de la brecha laboral de las mujeres y ayudarlas para que alcanzar una pensión sea una realidad y no un sueño frustrado. Otra opinión tiene Andrés Izquierdo, CEO de la consultora Soluciones Pensionales ISP, quien aseguró en el programa Sala de Prensa de Noticias Caracol, que "afortunada o desafortunadamente en Colombia tenemos una realidad demográfica que va en una vía totalmente contraria al sistema pensional".



El experto indicó que según los datos que se conocen, muchos de los colombianos que llegan a la edad de pensión y han cotizado en el sistema pensional no logran las semanas, lo que para él es una primera razón para dar el debate de un aumento en la edad. También indicó que en el país afecta el hecho de que cada vez los colombianos vivan más, pero haya menos natalidad. "Cada vez envejecemos más en Colombia, estamos viviendo más, ha aumentado la expectativa de vida (...) pero se acompaña de una drástica reducción de la natalidad en Colombia. Cada vez nacen menos niños y si esas nuevas generaciones que van naciendo no nos permiten garantizar el relevo generacional, pues nos toca replantear los sistemas pensionales, al menos como los tenemos concebidos en Colombia".

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Iván Jaramillo, exviceministro de Pensiones y Empleo del Ministerio de Trabajo, aseguró que en la reciente reforma pensional se "incluye en un artículo específico una comisión técnica para la revisión periódica y monitoreo del sistema pensional. Coincido con el planteamiento del doctor Andrés (Izquierdo). La extralongevidad, la disminución en las tasas de natalidad y la informalidad crónica que caracteriza el sistema de relaciones laborales en Colombia aconseja estar monitoreando el sistema para evaluar si los parámetros deben ser modificados", explicó.