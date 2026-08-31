Resultados de Dorado Tarde hoy, lunes 31 de agosto de 2026: números ganadores

El sorteo de Dorado Tarde correspondiente a este lunes 31 de agosto de 2026 ya fue realizado en el territorio nacional. Conozca aquí la combinación que otorgará los premios a los apostadores que acertaron a las cifras seleccionadas durante la jornada de hoy en este tradicional chance colombiano.



¿Qué número cayó en el Dorado Tarde hoy?

Los apostadores que jugaron en este sorteo diurno pueden verificar el reporte oficial emitido tras el cierre de la urna. A continuación, se detalla la cifra de la fortuna registrada para el premio mayor de este 31 de agosto de 2026:



Número ganador : 9220

: 9220 La "Quinta" cifra: 9

Cómo cobrar el premio de Dorado Tarde

Para las personas que hayan acertado al número seleccionado en el sorteo de hoy, el proceso de reclamación exige el cumplimiento de ciertos requisitos legales establecidos por el operador autorizado y las normas nacionales de juegos de suerte y azar.

El cobro del dinero debe realizarse de manera presencial en los puntos de venta oficiales de la red autorizada dentro de la jurisdicción correspondiente. Para que el trámite sea procesado de forma rápida y efectiva, el ganador debe presentar el tiquete original en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas que alteren la legibilidad de la información impresa o del código de seguridad.

Adicionalmente, el tenedor del boleto acertante debe presentar su documento de identidad original (cédula de ciudadanía para colombianos o documento oficial de extranjería vigente para ciudadanos extranjeros). Es importante tener en cuenta que el derecho a reclamar el premio vence transcurrido el plazo fijado por la ley colombiana, por lo que se recomienda iniciar el trámite lo antes posible tras verificar el resultado oficial.



Descuentos e impuestos sobre los premios en Colombia

Todos los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos al marco legal de tributación vigente, el cual regula las retenciones en la fuente correspondientes a la ganancia ocasional.



De acuerdo con el Estatuto Tributario del país, las ganancias que superen los topes mínimos fijados por la ley sufren una retención directa al momento del pago. El valor aplicado por concepto de ganancia ocasional sobre premios de loterías y chances es del 20 %. Este porcentaje se descuenta de forma automática por parte de la entidad recaudadora o el operador autorizado al instante de liquidar el saldo total obtenido por el jugador.



Asimismo, según los montos y las disposiciones fiscales locales, sobre el pago final se pueden aplicar retenciones adicionales como el Impuesto a las Ventas o impuestos departamentales, motivo por el cual la suma entregada al usuario diferirá del monto bruto calculado inicialmente según el tipo de apuesta realizada.



Importancia de jugar chance legal y el rol de Coljuegos

Jugar a través de redes y vendedores autorizados garantiza a los ciudadanos la transparencia en los sorteos y la efectividad en el pago de las sumas ganadas. El sector de los juegos de suerte y azar en el país se encuentra bajo la vigilancia y regulación de Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y supervisar la operación del sector.

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Al adquirir boletos legales de chances como Dorado Tarde, las transferencias generadas por concepto de derechos de explotación se destinan de manera directa a la financiación del sistema de salud pública de Colombia. Esta contribución beneficia la atención sanitaria de sectores vulnerables en diversos departamentos.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar la compra de boletería no autorizada o rifas informales, las cuales no garantizan el respaldo financiero para responder por las cifras prometidas y constituyen una práctica que afecta la recolección de fondos para la salud. Para confirmar la validez de los puntos de venta o consultar las reglas de las diferentes modalidades de apuestas, los usuarios pueden ingresar al portal web oficial de Coljuegos o comunicarse a las líneas de atención habilitadas.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.