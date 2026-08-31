Resultados de Super Astro Sol de hoy 31 de agosto de 2026: consulte aquí el número y signo ganadores

Miles de colombianos aguardan con expectativa la publicación oficial de la combinación afortunada de Super Astro Sol correspondiente a la tarde de este lunes 31 de agosto de 2026, uno de los juegos de suerte y azar más consultados en el territorio nacional.



¿Qué número cayó en el Super Astro Sol de hoy 31 de agosto de 2026?

A continuación, se detalla la combinación ganadora informada por los concesionarios autorizados y la empresa administradora del sorteo:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Se sugiere a los apostadores verificar minuciosamente su tiquete antes de realizar cualquier reclamación en los puntos de venta o agencias habilitadas a nivel nacional.



Mecánica de juego y estructura del plan de premios de Super Astro Sol

Super Astro Sol se distingue de otros sorteos en Colombia al exigir la selección de dos variables en una misma casilla: un número de cuatro dígitos (comprendido entre el 0000 y el 9999) y uno de los doce signos del zodiaco. Adicionalmente, el reglamento habilita la alternativa denominada "Todos los signos", la cual vincula la cifra escogida a la totalidad de las figuras zodiacales dentro del mismo boleto para incrementar las probabilidades.

El esquema de incentivos monetarios está diseñado en función directa de la precisión alcanzada durante el sorteo oficial:



Cuatro cifras exactas más el signo zodiacal: Liquida 42.000 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras exactas más el signo zodiacal: Liquida 1.000 veces la cantidad invertida.

Dos últimas cifras exactas más el signo zodiacal: Liquida 100 veces el monto apostado.

El valor de la participación en cada tiquete inicia desde un piso mínimo autorizado de $500 pesos colombianos y puede extenderse hasta un techo máximo de $10.000 pesos colombianos por apuesta.



Requisitos legales para el cobro de premios e impuestos vigentes

Para hacer efectivo el cobro de un premio resultante de Super Astro Sol, el usuario debe acudir a una red oficial con su comprobante de juego físico original en óptimas condiciones, el cual no debe presentar tachaduras, desgastes severos ni enmendaduras. Asimismo, es indispensable exhibir el documento de identidad original y adjuntar una fotocopia legible del mismo.

Las normativas fiscales vigentes estipulan obligaciones específicas de acuerdo con la cuantía obtenida:



Premios comprendidos entre 48 y 181 Unidades de Valor Tributario (UVT): Exigen el diligenciamiento presencial del formulario para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

Premios iguales o superiores a 182 UVT: Requieren la entrega de una certificación bancaria expedida a nombre del titular con una antigüedad no mayor a 30 días calendario. La transferencia electrónica de los fondos se completa habitualmente en un periodo proyectado de ocho días hábiles.

De igual manera, el Estatuto Tributario contempla una retención por concepto de ganancia ocasional aplicada a los premios de juegos de suerte y azar que superen las cuantías fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), descontando el porcentaje fijado por la ley sobre el valor bruto ganado antes de efectuar la consignación o entrega del dinero.



Importancia de jugar en establecimientos autorizados y regulación de Coljuegos

La comercialización y ejecución de Super Astro Sol está supervisada por Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia. Participar en agencias autorizadas garantiza la total transparencia del proceso de extracción de balotas, auditado permanentemente por representantes de las autoridades locales.



Comprar apuestas en la red legal no solo asegura la disponibilidad presupuestal para el pago de premios, sino que contribuye directamente al financiamiento de la salud pública en Colombia. Por disposición legislativa, un porcentaje de la explotación comercial de estos sorteos es destinado de manera obligatoria a la red sanitaria del país. Se aconseja a la ciudadanía abstenerse de utilizar vendedores informales o plataformas no reguladas por los entes gubernamentales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad