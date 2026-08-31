Dorado Mañana último sorteo de hoy, 31 de agosto de 2026: resultados con la quinta cifra

Los jugadores de Dorado Mañana están pendientes del sorteo de este lunes 31 de agosto de 2026, uno de los juegos de chance más consultados en Colombia por quienes apuestan a combinaciones de cuatro cifras y a la denominada quinta cifra. El resultado se conoce en la jornada de la mañana y forma parte de la familia de sorteos El Dorado, que también incluye las modalidades de tarde y noche. Dorado Mañana realiza sus sorteos de lunes a sábado alrededor de las 10:55 a.m., según los horarios reportados por los portales especializados que hacen seguimiento a este juego. Además, los sábados los jugadores cuentan con sorteos adicionales dentro de la misma familia Dorado.



Resultado de Dorado Mañana hoy, 31 de agosto de 2026

El sorteo de esta mañana dejó los siguientes resultados:



Números ganadores: 6784

Quinta cifra: 7

Uno de los elementos más consultados de este juego es la quinta cifra. La quinta corresponde a un número adicional entre 0 y 9 que acompaña al resultado principal de cuatro cifras. Dependiendo del tipo de apuesta realizada por el jugador, esta cifra puede tener incidencia en los premios y en las modalidades habilitadas por los operadores autorizados.



Últimos resultados de Dorado Mañana

Antes del sorteo de este lunes, estos fueron algunos de los resultados más recientes registrados:



29 de agosto: 8940 | Quinta 8

28 de agosto: 1846 | Quinta 9

27 de agosto: 4207 | Quinta 1

26 de agosto: 3820 | Quinta 7

25 de agosto: 1880 | Quinta 1

24 de agosto: 9735 | Quinta 6

Estos registros permiten consultar el historial reciente del sorteo y verificar resultados anteriores cuando se necesita validar una apuesta o revisar números que han salido durante las últimas semanas. La mecánica del juego consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. En algunas modalidades también es posible participar con apuestas relacionadas con la quinta cifra. Una vez realizado el sorteo, el operador publica el número ganador y la quinta correspondiente. Los premios dependen de la modalidad elegida y de la coincidencia entre la apuesta realizada y el resultado oficial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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