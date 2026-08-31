Resultados Caribeña Día lunes 31 de agosto de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

El sorteo de Caribeña Día de este lunes 31 de agosto de 2026 vuelve a generar expectativas entre miles de apostadores en Colombia. Los jugadores del territorio nacional aguardan la confirmación de la combinación ganadora para verificar si sus boletos resultaron premiados en esta jornada.



¿Qué número cayó en la Caribeña Día este 31 de agosto de 2026?

Los operadores autorizados reportan la jugada oficial de este sorteo, que se lleva a cabo diariamente durante las primeras horas de la tarde. La jugada correspondiente a este 31 de agosto arroja la siguiente combinación:



Número ganador : 1006

: 1006 La "Quinta" cifra: 8

Cobro de premios y requisitos para reclamar el dinero

Los ciudadanos que hayan acertado a la combinación del sorteo deben verificar minuciosamente el tiquete de apuesta antes de dirigirse a los puntos de atención habilitados. Para hacer efectivo cualquier premio monetario, el apostador debe presentarse personalmente en los puntos autorizados del concesionario de chance con el comprobante original en buen estado de conservación.

Es obligatorio presentar el documento de identidad original (cédula de ciudadanía o extranjería) junto con una copia legible del mismo por ambas caras. Si el valor de la cifra obtenida supera los montos estipulados para pago inmediato en caja, la red de comercialización indicará el trámite administrativo correspondiente para la transferencia o entrega del cheque respectivo.

Para conservar la validez del cobro, el boleto impreso no debe registrar tachaduras, enmendaduras, rasgaduras ni alteración en los códigos de seguridad o series numéricas de control.



Descuentos por impuestos y retenciones de ley

En el marco de la normativa tributaria vigente en Colombia, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a retenciones fiscales. Toda ganancia que supere los límites exentos fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aplica para la retención por concepto de ganancias ocasionales.



El porcentaje de retención en la fuente por ganancia ocasional corresponde al 20% sobre el valor bruto del premio obtenido.

Los incentivos monetarios menores o iguales a las Unidades de Valor Tributario (UVT) fijadas por la ley se entregan de manera íntegra, sin aplicar este descuento fiscal.

El operador del juego actúa como agente de retención, por lo que el impuesto es descontado automáticamente antes de entregar el monto final al usuario.

Estas deducciones se transfieren directamente a las arcas del Estado para la financiación de inversión pública y la cobertura del sistema de salud en los distintos departamentos del país.



Importancia de jugar de manera legal con Coljuegos

La comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra regulada por la empresa industrial y comercial del Estado, Coljuegos, así como por las autoridades territoriales de salud y los concesionarios autorizados en la Región Caribe. Adquirir tiquetes de chance en establecimientos debidamente certificados garantiza a los usuarios la transparencia en la realización de los sorteos, la certeza en el pago de las premiaciones y la protección de sus datos personales. Además, el sector de los juegos territoriales destina un porcentaje de sus ingresos brutos al Fondo Territorial de Salud, financiamiento orientado a la atención médica de la población más vulnerable de los municipios colombianos.



Apoyar las apuestas no autorizadas o ilegales constituye un delito que sanciona el Código Penal colombiano y priva al sistema sanitario de recursos fundamentales para el sostenimiento de hospitales y centros asistenciales. Los compradores pueden certificar la legalidad del punto de venta observando los distintivos visibles, la resolución de autorización emitida por las entidades competentes y los logotipos institucionales del concesionario oficial del departamento.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad