Casas, apartamentos y locales desde los $20 millones: nuevo remate de la SAE con el FNA

Las personas que están buscando vivienda, un local comercial o una propiedad para inversión tienen una nueva oportunidad a través de las subastas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una iniciativa que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para facilitar el acceso a financiación de inmuebles administrados por el Estado. La oferta incluye bienes en diferentes ciudades del país y propiedades cuyos precios parten desde poco más de $20 millones. La SAE administra inmuebles que han llegado a manos del Estado mediante procesos judiciales, extinción de dominio, embargos, liquidaciones y otros mecanismos establecidos en la ley. Posteriormente, estos bienes son comercializados mediante venta directa o subasta pública.



Remate SAE y Fondo Nacional del Ahorro: cómo funciona la alianza

La alianza permite que las personas interesadas consulten el catálogo de inmuebles de la SAE y, en caso de requerir recursos para la compra, puedan acceder a alternativas de financiación a través del Fondo Nacional del Ahorro. Según la información del FNA, esta entidad puede financiar hasta el 80 % del valor de algunos inmuebles, siempre que el comprador cumpla con las condiciones exigidas para el crédito. El Fondo Nacional del Ahorro también habilitó un espacio específico para que puede consultar el inventario de inmuebles SAE disponibles para vivienda y otras alternativas de adquisición. La entidad señala que actualmente existe un gran número de propiedades dentro del portafolio.



Locales desde $20 millones y casas en diferentes regiones del país

Uno de los inmuebles con menor valor dentro de las próximas subastas es un local en Samaná, Caldas, identificado con el código 114-16637, con un área construida de 20,5 metros cuadrados y un precio base de $20.564.741. Otra propiedad incluida en la próxima convocatoria es un local en Bogotá, código 50N-20208167, con un valor de $43.071.526.

También aparece un casa lote en Espinal, Tolima, con lote de 90 metros cuadrados y construcción de 85 metros cuadrados, cuyo precio base es de $62.710.482. En Samaná, Caldas, se encuentran además dos inmuebles residenciales con descuentos dentro del proceso de comercialización. Uno corresponde a una casa de habitación con valor de $80.721.163, mientras que una casa con garaje tiene un precio de $84.158.865. Estas propiedades se encuentran entre las opciones de menor valor dentro del catálogo actual.

Inmuebles en subasta con la SAE y el Fondo Nacional del Ahorro - SAE

Apartamentos y casas disponibles en Bogotá, Medellín, Cartagena e Ibagué

La oferta no se limita a inmuebles de bajo valor. También existen apartamentos y casas en ciudades principales. Entre ellos aparecen dos apartamentos en Ibagué, Tolima, con área construida de 56,62 metros cuadrados y precio de $187.194.452 cada uno. En Medellín se encuentran varias propiedades disponibles. Una casa de 131,46 metros cuadrados tiene un precio base de $185.551.203. También figura una casa con lote de 88 metros cuadrados y construcción de 135 metros cuadrados por $336.959.000, así como un apartamento de 241 metros cuadrados por $434.933.000.



En Cartagena, una casa de 132 metros cuadrados aparece con un valor de $203.661.000, mientras que un apartamento de 116 metros cuadrados tiene un precio de $1.068 millones. Bogotá también concentra varias opciones, entre ellas una casa de 316 metros cuadrados por $962 millones, un apartamento de 114 metros cuadrados por $738 millones, una oficina de 27,86 metros cuadrados por $176 millones y un local comercial de 4,26 metros cuadrados por $98 millones.



Las subastas de la SAE también incluyen activos destinados a actividad comercial e industrial. Entre ellos se encuentra una bodega en Turbaco, Bolívar, con más de 617 metros cuadrados construidos y precio de $1.016 millones. En Cali aparece una bodega de más de 4.000 metros cuadrados con valor superior a $11.248 millones.

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En Barranquilla figura un local comercial con más de 5.000 metros cuadrados construidos, cuyo precio supera los $13.527 millones. Asimismo, en Buenaventura se ofrece un lote con construcciones industriales valorado en $5.256 millones. Estas propiedades están dirigidas principalmente a inversionistas, empresas y personas interesadas en actividades productivas.



¿Cómo consultar las casas y apartamentos de la SAE?

Si le interesa consultar información de alguno de estas casas, apartamentos, lotes o locales puede ingresar al siguiente link: https://www.saesas.gov.co/ para revisar todo el catálogo y las condiciones de cada inmueble. Allí es posible filtrar por ciudad, departamento, tipo de inmueble, área y rango de precio. La disponibilidad cambia constantemente porque los inmuebles entran y salen de los procesos de venta y subasta. Por esa razón, la recomendación consultar periódicamente los portales oficiales para verificar precios, condiciones y fechas de participación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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