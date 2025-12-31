Resultados Dorado Tarde último sorteo hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025: números ganadores

El chance Dorado Tarde vuelve a concentrar la atención de miles de apostadores en todo el país con su sorteo de la tarde, a través de los canales oficiales de la lotería. La transmisión se sigue en tiempo real desde plataformas digitales y puntos autorizados, donde los jugadores permanecen atentos a la revelación de la combinación ganadora del día.

La expectativa se mantiene alta durante todo el procedimiento, especialmente por la cifra adicional que acompaña el resultado principal y que resulta determinante para algunas modalidades de apuesta. Una vez concluye el sorteo, la entidad organizadora confirma oficialmente la combinación ganadora y la publica en sus medios institucionales, dando paso a la verificación de tiquetes por parte de los participantes.



Resultado EN VIVO del Dorado Tarde de hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025

Número ganador : 0065

: 0065 Quinta cifra: 2

Por recomendación de la entidad, los jugadores deben revisar cuidadosamente su tiquete y confirmar que la modalidad elegida coincida exactamente con el resultado anunciado, ya que cualquier variación invalida la apuesta.



Modalidades de juego del Dorado Tarde

El Dorado Tarde mantiene sus modalidades tradicionales, cada una con un pago distinto según el monto invertido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la jugada por 400.

3 cifras combinado: paga 83 veces.

2 cifras "pata": entrega 50 veces el valor apostado.

1 cifra "uña": otorga 5 veces el monto jugado.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Quienes resulten ganadores deben tener en cuenta que el cobro del premio exige cumplir con ciertos requisitos establecidos por la entidad operadora. Es indispensable presentar el tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras, además de diligenciar correctamente los datos en el reverso.



Los premios de menor valor pueden reclamarse directamente en el punto de venta donde se adquirió la apuesta, mientras que los montos más altos deben cobrarse en centros autorizados. En todos los casos, el ganador debe ser mayor de edad y presentar su documento de identidad. Para apuestas realizadas por medios digitales, el pago se gestiona a través de los canales electrónicos habilitados, previa validación de la identidad del usuario. Todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.