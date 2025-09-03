Publicidad

Embajada de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos

Es la representación oficial del gobierno estadounidense en Colombia. Está ubicada en Bogotá y opera bajo la dirección del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

    Embajada anuncia feria para colombianos que quieran estudiar en universidades de Estados Unidos

    Más de 30 universidades certificadas en Estados Unidos ofrecen cupos para pregrado, maestrías, doctorados y hasta cursos de inglés. En la feria, recibirá asesoría para procesos de visado.