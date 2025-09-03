Noticias Caracol Embajada de Estados Unidos
Es la representación oficial del gobierno estadounidense en Colombia. Está ubicada en Bogotá y opera bajo la dirección del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Embajada anuncia feria para colombianos que quieran estudiar en universidades de Estados Unidos
Más de 30 universidades certificadas en Estados Unidos ofrecen cupos para pregrado, maestrías, doctorados y hasta cursos de inglés. En la feria, recibirá asesoría para procesos de visado.