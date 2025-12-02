Empresa estadounidense busca más de 400 profesionales con beneficio de residencia permanente

La compañía de hospitalidad Boucher Brothers, con más de treinta años de experiencia y operaciones en destinos turísticos como Miami-Dade, Broward y West Palm Beach, anunció la apertura de más de 400 vacantes laborales para profesionales bajo el programa migratorio EB-3, que otorga residencia permanente a los seleccionados y a sus familias.

Las posiciones disponibles corresponden al cargo de Beach Attendant, un rol clave dentro de la industria hotelera que ofrece a los visitantes experiencias de servicio de alto nivel en playas y resorts de renombre. Para muchos profesionales, este cargo representa una oportunidad para proyectar su carrera en el mercado norteamericano.

Requisitos y acompañamiento en Colombia

Para los interesados en aplicar desde Colombia, la firma Global Express Recruiting cuenta con una oficina en Bogotá que brinda acompañamiento directo durante el proceso. Los seleccionados ingresarán a Estados Unidos con la residencia permanente desde el inicio, en un programa respaldado por el Gobierno y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, con la condición de cumplir un año laboral con el patrocinador.



"Cada postulante inicia con una evaluación profesional de su perfil. Una vez validado el plan migratorio, se presenta la solicitud ante el sponsor. Nuestro acompañamiento asegura que cada paso se cumpla de forma legal y transparente hasta que el candidato y su familia obtienen la residencia permanente", señaló Fernando Valenzuela recruiting director of Latam.

"El programa EB-3 lleva más de tres décadas vigente en Estados Unidos. Desde Global Express Recruiting hemos acompañado durante más de diez años a profesionales latinoamericanos que hoy forman parte de compañías sólidas como Boucher Brothers. Con ello, ayudamos a mitigar la escasez de mano de obra en sectores claves y, al mismo tiempo, acercamos a miles de familias a cumplir su sueño americano de manera legal y responsable", resaltó David Espinal, Director General de Global Express Recruiting.

Para conocer más información, visite: linktr.ee/globalexpressrecruiting