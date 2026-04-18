Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 18 de abril de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá realiza este sábado 18 de abril de 2026 su sorteo semanal, correspondiente a la jornada nocturna en la que se puso en juego el premio mayor del plan de premios vigente. Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo bajo supervisión de delegados oficiales y con transmisión pública, conforme al cronograma establecido por la entidad.



Una vez finalice la extracción, quedan definidos el número ganador y la serie que determinan la adjudicación del premio mayor, así como los demás premios secos y aproximaciones contemplados en el sorteo. Estos resultados permiten a los jugadores verificar si sus billetes o fracciones coinciden total o parcialmente con las combinaciones sorteadas.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá

Los números ganadores del sorteo de hoy pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería de Boyacá y en plataformas informativas que realizan la publicación inmediata de cada resultado. La verificación debe hacerse teniendo en cuenta tanto el número de cuatro cifras como la serie impresa en el billete. Para esta edición, los resultados son los siguientes:



Número ganador:

Serie:

La entidad recomienda a los jugadores verificar siempre la información únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de $15.000 millones de pesos, el sorteo cuenta con una estructura de premios secos que incrementa las opciones de ganar en cada edición:



Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

Este plan de premios convierte a la Lotería de Boyacá en una de las más competitivas del país, al ofrecer múltiples oportunidades de acierto más allá del número principal.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

En caso de resultar ganador, el apostador debe conservar el billete original en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.



Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo.

pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo. Premios entre $2 y $6 millones: requieren diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registro de huella.

requieren diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registro de huella. Premios superiores a $10 millones: se reclaman exclusivamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, en Tunja.

El sorteo de este sábado se suma al calendario regular de la Lotería de Boyacá, que se celebra cada semana los sábados en horario nocturno. Los premios ganadores pueden ser reclamados dentro del plazo legal establecido, presentando el billete original y cumpliendo los requisitos definidos por la entidad administradora.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL