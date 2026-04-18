Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Extra de Colombia hoy sábado 18 de abril de 2026

Este sábado 18 de abril se vive una jornada clave para los apostadores en Colombia, con la realización de los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, el Sorteo Extraordinario de Colombia y el Baloto con Revancha, todos con premios millonarios que despertaron gran expectativa entre los jugadores. A continuación, encontrarás los resultados completos y la información esencial si participaste en alguno de estos sorteos.

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Resultados Lotería de Boyacá sábado 18 de abril de 2026

Este sábado se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, transmitido en vivo por Canal Trece y las cuentas oficiales en Facebook Live y YouTube. La jornada coincidió con los sorteos de Baloto y Revancha y la Lotería del Cauca, ofreciendo más oportunidades para quienes disfrutan de los juegos de azar.



Número ganador:

Serie:

Premios disponibles en la Lotería de Boyacá

La estructura de premios incluye:



Premio mayor: $15.000 millones

Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $3.400 millones

Premio Ilusión: $200 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Viaje para dos personas a Cancún

Premio Boyalotto

Además del gran premio, los premios secundarios también representan sumas atractivas para los participantes.



Resultados Lotería del Cauca sábado 18 de abril

La Lotería del Cauca se juega cada sábado a las 11:00 p. m. La transmisión se realiza por Canal 1 y plataformas digitales oficiales. Creada en 1982, esta lotería busca generar recursos para la salud pública en el suroccidente colombiano, apoyando proyectos sociales mientras ofrece oportunidades económicas a los jugadores.



Número ganador:

Serie:

Plan de premios Lotería del Cauca

Además del premio principal, se entregaron premios secos con montos millonarios para aumentar las posibilidades de ganar. En el sorteo del 18 de abril se otorgaron:



Un premio seco de $300.000.000

Un premio seco de $200.000.000

Dos premios secos de $100.000.000

Tres premios secos de $50.000.000

Veintisiete premios secos de $10.000.000

También se entregan premios por aproximaciones al número mayor:



Última cifra del número mayor: $34.197.398

Dos primeras cifras: $28.915.680

Dos últimas cifras: $28.915.680

Tres primeras cifras: $65.060.244

Tres últimas cifras: $65.060.244

Premio mayor en cualquier orden: $76.204.819

Serie del mayor: $171.430.361

Para conocer el valor exacto de cada premio, incluyendo la retención del 20 %, la entidad dispone de un simulador en su página oficial.



Resultados Extra de Colombia hoy 18 de abril

Este viernes 18 de abril de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de Extra de Colombia y la Lotería de Manizales, dos de los juegos que cierran la agenda de las loterías tradicionales en el país durante la semana. Como es habitual, ambos sorteos se realizaron en la noche y definieron los números ganadores del premio mayor y de los planes complementarios previstos para cada juego.

De acuerdo con la transmisión del sorteo, estos fueron los números ganadores del sábado 18 de abril de 2026:



Números:

Serie:

Plan de premios del Sorteo Extraordinario de Colombia

"El sorteo 2248 cuenta con una bolsa de premios superior a 36.700 millones de pesos, consolidándose como una de las más altas del país. Entre los premios garantizados se encuentra un premio mayor de 15.000 millones de pesos, además de una amplia estructura de premios secos que incluye montos de 1.000 millones, 500 millones, 300 millones, 200 millones y 100 millones de pesos, así como múltiples premios adicionales de 20 millones y 10 millones de pesos", informó la entidad.



Adicionalmente, este sorteo incluye bonos especiales que participan con el mismo número y serie del billete:



Bono para una casa

Bono para un carro

Bono para una moto

Bono para un viaje

"El sorteo también contempla dinámicas adicionales como el Recambio Ganador, que permite participar con las dos últimas cifras del billete en un lanzamiento adicional, y un sistema de raspa y gana que ofrece la posibilidad de obtener otro billete del Extra de Colombia", concluyó el Sorteo Extraordinario en su sitio web oficial.



Resultados Baloto y Revancha 18 de abril 2026

El sorteo de Baloto se realizó en su horario habitual, a las 11:00 p. m., como parte de la programación oficial de Coljuegos. La transmisión estuvo disponible en Canal 1 y en las plataformas digitales del juego.



Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

Oficinas autorizadas para el cobro de premios mayores

Quienes hayan ganado una suma igual o superior a 182 UVT deben acudir a las siguientes sedes:



Bogotá: Carrera 13 #26A-47, pisos 9 y 10

Cali: Carrera 4 #7-61, piso 5

Medellín: Calle 3 Sur #41-65, oficina 501

Barranquilla: Carrera 51B #80-58, oficina 1601

Bucaramanga: Calle 44A #29A-05, piso 2, barrio Sotomayor

Desde su creación, Baloto se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos en el país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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