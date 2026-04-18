Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia y Lotería de Manizales 18 de abril de 2026

El viernes 18 de abril de 2026 se realiza el sorteo conjunto entre el Sorteo Extraordinario de Colombia y la Lotería de Manizales, una alianza que desde hace varios años reúne ambas marcas para ofrecer un solo evento con un plan de premios más amplio y una cobertura nacional. Este tipo de sorteo no se juega todas las semanas y suele concentrar atención porque mezcla las reglas del Extra de Colombia con la logística y tradición de la Lotería de Manizales.



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La información oficial de los resultados y del sorteo se publica en los canales institucionales de ambas entidades, como el portal del Extra de Colombia y la página oficial de la Lotería de Manizales, donde se pueden consultar números, series y premios vigentes para esa fecha.



Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia del 18 de abril de 2026

De acuerdo con la transmisión del sorteo, estos fueron los números ganadores del sábado 18 de abril de 2026:



Números:

Serie:

Plan de premios del Sorteo Extraordinario de Colombia

"El sorteo 2248 cuenta con una bolsa de premios superior a 36.700 millones de pesos, consolidándose como una de las más altas del país. Entre los premios garantizados se encuentra un premio mayor de 15.000 millones de pesos, además de una amplia estructura de premios secos que incluye montos de 1.000 millones, 500 millones, 300 millones, 200 millones y 100 millones de pesos, así como múltiples premios adicionales de 20 millones y 10 millones de pesos", informó la entidad.

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Adicionalmente, este sorteo incluye bonos especiales que participan con el mismo número y serie del billete:



Bono para una casa

Bono para un carro

Bono para una moto

Bono para un viaje

"El sorteo también contempla dinámicas adicionales como el Recambio Ganador, que permite participar con las dos últimas cifras del billete en un lanzamiento adicional, y un sistema de raspa y gana que ofrece la posibilidad de obtener otro billete del Extra de Colombia", concluyó el Sorteo Extraordinario en su sitio web oficial.



Precio del billete y dónde comprarlo

El billete tiene un precio de $28.000. Se puede adquirir en:



Puntos físicos autorizados en todo el país.

Plataformas digitales oficiales como Lottired, PagaTodo y Loticolombia.

Aplicaciones móviles disponibles para sistemas Android e iOS.

La compra en línea permite recibir confirmación electrónica, mientras que la compra física se realiza mediante billete impreso.



¿Cómo reclamar el premio en caso de ganar el Extra de Colombia?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido. Cuando el valor es igual o inferior a cinco millones de pesos, el cobro se realiza en puntos autorizados. Es necesario presentar el billete original en buen estado, ya que este documento es la única prueba válida para el pago.

Si el premio está entre cinco millones un peso y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos, el proceso requiere presentar el billete original, una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la transferencia. Estos documentos se solicitan para garantizar la correcta identificación del ganador y la seguridad en la entrega del dinero.



Para premios superiores a diez millones de pesos, el reclamo se efectúa exclusivamente en la oficina principal del Extra de Colombia en Bogotá. En este caso, se sigue un procedimiento administrativo que incluye verificación de identidad y revisión de la documentación exigida por la entidad. Este proceso busca asegurar que el pago se realice de manera correcta y conforme a la normativa vigente.



Los plazos para reclamar también son importantes. Los premios mayores y secos pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo, mientras que los premios promocionales tienen un límite de tres meses. Es obligatorio conservar el billete en buen estado, ya que cualquier deterioro puede invalidar el derecho al cobro.

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Los resultados oficiales se publican en el sitio web extradecolombia.com.co. También se pueden consultar en medios nacionales y regionales, así como en puntos de venta autorizados. Estas fuentes garantizan información confiable y actualizada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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