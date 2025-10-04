EN VIVO | Resultados Lotería de Boyacá hoy sábado 4 de octubre de 2025

En su sorteo número 4592, realizado el 4 de octubre de 2025, la Lotería de Boyacá entregó un millonario premio mayor de 15.000 millones de pesos, junto con otros premios destacados: el Premio Fortuna de 1.000 millones, el Premio Alegría de 400 millones, el Premio Ilusión de 300 millones y el Premio Esperanza de 100 millones.

El sorteo del premio mayor de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados del año a las 10:40 de la noche.

Lista de números ganadores del sorteo 4592 de la Lotería de Boyacá



Premio Mayor por 15.000 millones de pesos: 2138 de la serie 169.

Premio Fortuna por 1.000 millones de pesos: 2020 de la serie 348.

Premio Alegría por 400 millones de pesos: 9074 de la serie 055.

Premio Ilusión por 300 millones de pesos: 3575 de la serie 176.

Premio Esperanza por 100 millones de pesos: 5464 de la serie 118.

Resultados Premio Berraquera Lotería de Boyacá 4 de octubre



Premio Berraquera 1 por 50 millones de pesos: 2567 de la serie 451.

Premio Berraquera 2 por 50 millones de pesos: 7230 de la serie 295.

Premio Berraquera 3 por 50 millones de pesos: 3559 de la serie 405.

Premio Berraquera 4 por 50 millones de pesos: 3680 de la serie 015.

¿Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá?

Si una persona resulta ganadora de alguno de los premios de la Lotería de Boyacá, debe seguir un proceso claro para reclamar su dinero de forma segura y efectiva. Lo primero es verificar que el número y la serie del billete coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la entidad. Es fundamental conservar el billete original en buen estado, ya que es el único comprobante válido para hacer el reclamo.



Una vez confirmado el acierto, el ganador debe acudir a las oficinas de la Lotería de Boyacá o comunicarse con ellos a través de sus canales oficiales. Allí se le indicará el procedimiento para presentar el billete, junto con una copia de la cédula de ciudadanía y el formulario de reclamación. En el caso de premios mayores, es posible que se solicite documentación adicional para cumplir con los requisitos legales y tributarios.

El pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, por lo que el ganador debe proporcionar una cuenta a su nombre. Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a retenciones de impuestos, según la normativa vigente en Colombia.

Además, se recomienda al ganador buscar asesoría financiera para gestionar adecuadamente el dinero recibido. Muchas personas optan por invertir, ahorrar o destinar parte del premio a proyectos personales o familiares.

Por último, la Lotería de Boyacá aconseja discreción y prudencia al momento de compartir la noticia, para evitar riesgos de seguridad. Ganar la lotería es un acontecimiento extraordinario, y manejarlo con responsabilidad puede marcar una diferencia significativa en la vida del afortunado. También se aconseja buscar asesoría legal y financiera antes de tomar decisiones importantes. Administrar el dinero con inteligencia, planificar inversiones y evitar gastos impulsivos puede garantizar que el premio se convierta en una oportunidad duradera y positiva para los afortunados ganadores.



¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Comprar un billete de la Lotería de Boyacá es sencillo. Cada billete cuesta $20.000 y está dividido en cuatro fracciones de $5.000, lo que permite compartir el costo entre varias personas.

Los interesados pueden adquirirlo en puntos físicos autorizados como Baloto, Gana, máquinas Sipaga, Paga Todo (en Bogotá), la red JER (en Boyacá y Amazonas), puntos Codesa (en Cali) y locales de La 14.

También existe la opción de compra en línea a través del sitio web oficial de la Lotería de Boyacá, donde el usuario puede elegir entre las opciones Loti y LottiRed, seleccionar el número y la serie deseada, indicar cuántas fracciones desea adquirir y realizar el pago con los métodos disponibles.

Una vez completada la transacción, el billete queda almacenado digitalmente. En caso de resultar ganador, el comprador solo necesita presentar el comprobante electrónico para reclamar su premio.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias