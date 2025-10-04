En vivo
Hijos de Maduro estarían vinculados en red de lavado de activos desmantelada por FBI, según Fox News

Hijos de Maduro estarían vinculados en red de lavado de activos desmantelada por FBI, según Fox News

El FBI le dijo al medio citado que el negocio ilegal de los supuestos socios de Maduro y sus familiares tenía como fin ser un "salvavidas" para el régimen de Venezuela.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 4 de oct, 2025
"Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de Maduro", dijo el director del FBI.
AFP

