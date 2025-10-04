Hijos de Maduro estarían vinculados en red de lavado de activos desmantelada por FBI, según Fox News

El FBI de Estados Unidos informó que dos hombres han sido acusados de integrar una red de lavado de activos cuyas ganancias ilegales irían a los hijos del líder chavista Nicolás Maduro, según reveló Fox News Digital. El director del FBI, Kash Patel, dijo para el medio citado que el negocio ilícito era un "salvavidas" para la economía del régimen de Venezuela.

"Nicolás Maduro no es solo otro dictador corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los esquemas de lavado de dinero de su régimen no son más que salvavidas criminales para una dictadura en decadencia, y bajo mi liderazgo, este FBI continuará cerrando cada dólar, cada cuenta y cada facilitador. Estados Unidos nunca será un refugio seguro para el dinero manchado de Maduro", añadió Patel.

La investigación de la supuesta red se remonta al 2019, cuando la Oficina de Campo del FBI en la ciudad de Miami determinó que un hombre llamado Arick Komarczyk abrió cuentas bancarias en tierras estadounidenses para los hijos de Maduro y sus socios. Los Informes de Actividades Sospechosas mostraron que, presuntamente, Komarczyk recibió transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela, según le reveló el FBI a Fox News Digital.



Los investigadores realizaron una operación encubierta en 2022, y lograron establecer que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, acordaron transferir 100.000 dólares que pertenecerían a miembros del gobierno venezolano. Asimismo, el FBI aseguró que los hombres ingresaron unos 25.000 dólares a Estados Unidos.

El pasado 25 de septiembre, tanto Kormarczyk como Carbajal fueron acusados en el estado de Florida. A Kormarczyk se le atribuyen los delitos de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, y se cree que actualmente está residiendo en Venezuela. El FBI afirmó que cuando se le preguntó sobre el dinero vinculado al régimen de Maduro, él solo lo calificó de "asunto sexy".



Por otro lado, Carbajal fue imputado por conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia. El FBI estableció, según el medio citado, que el sujeto viajó desde Uruguay, su país natal, a República Dominicana, pero fue deportado el 2 de octubre. El vuelo de deportación hizo escala en Estados Unidos, donde Carbajal fue arrestado.

"Los presuntos esfuerzos del régimen de Maduro para intentar evadir y llevar a cabo lavado de dinero en Estados Unidos a través de terceros no quedarán sin control", dijo para Fox News Digital el agente especial a cargo del FBI en Miami, Brett Skiles. "Las acusaciones formales de Komarczyk y Carbajal deberían demostrar el compromiso del FBI con la investigación del presunto lavado de dinero internacional que involucra a gobiernos e individuos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (...) Estados Unidos y nuestras instituciones financieras nunca serán un refugio seguro para la corrupción internacional y el lavado de dinero, en particular para aquellos países que representan riesgos significativos para nuestros intereses nacionales", agregó.



Van cinco embarcaciones atacadas cerca a costa de Venezuela

En medio de las maniobras militares que Estados Unidos lleva a cabo en el mar Caribe, informó que bombardeó el viernes una lancha acusada de pertenecer a narcotraficantes frente a las costas de Venezuela, con un balance de cuatro muertos. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, divulgó un video en el que se aprecia una lancha a toda velocidad en altamar destruida por un proyectil.

Es el quinto ataque de Estados Unidos en la región, de acuerdo al gobierno de Donald Trump. Al menos 21 personas murieron en estos ataques. El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo", informó Hegseth en X.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de AFP